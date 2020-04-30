30 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Başkanı Türkay, Covid-19 salgınında pek çok işletmede üretim ve hizmetin durduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

“İşçi kardeşlerimiz, bu 1 Mayıs’ı, işsiz kalma korkusuyla birlikte, buruk kutluyorlar. Temennimiz işsizler ordusuna bir tek yeni kişiyi katmadan süreci mutlu sonla bitirmek. Bizler, iş insanları olarak, emekçisiz üretim olamayacağının bilincindeyiz. O nedenle tek bir çalışanımızı bile kaybetmek istemiyoruz. Bir ürün ya da hizmetin ayrılmaz parçalarıyız. El birliği ile her şeyin üstesinden gelecek güce sahibiz. Yeter ki aynı gemide olduğumuzun bilincinde olalım. Sürecin sonunda canla başla çalışarak daha güzel bir Türkiye yaratacağımıza inançlıyız. Daha çok, daha kaliteli üretim yaptığımız gelecekte, emekçinin aradığı refah seviyesine ulaştığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günlerinde buluşmak dileğiyle, emekçilerimizin bayramını tekrar kutlarım.”