"Tek makinede üç tip boruya filtre açabiliyoruz"

29 Ocak 2018

KAYSERİ - Makine imalat ve otomasyon sektörüne yönelik makineler geliştiren Parak Teknik Makine, tek makineyle üç tip boruya filtre açma imkanı sunuyor. Plastik sektörü için ilk çalışmalarına Kayseri’de başladıklarını ve Kayseri'nin ilk plastik boru üreticilerinden olduklarını söyleyen Parak Teknik Makine firma sahibi Mehmet Hanefi Parak, yeni makinelere yönelik çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Son olarak plastik borulara delik ve slot açmaya yarayan makineleri geliştirip, CE belgelendirmesini aldıkları bilgisini veren Parak, "Bu makinemiz; tünel tipi, derinkuyu ve dranaj borusu gibi üç farklı boruya tek makinede filtre açma imkanı sunuyor. Yurtdışında bulunan müşterimizin ihtiyaçlarını bildirmesi ve kendileriyle yaptığımız uzun çalışmalar sonucunda makinemizi tamamladık. Gerekli testleri yaptıktan sonra, plastik sektörünün hizmetine sunmaya başladık” dedi.

Parak Teknik Makine olarak PVC derinkuyu boru hattı imalatıyla kayda değer bir gelişim yakladıklarına dikkat çeken Mehmet Hanefi Parak, PVC sondaj borusu diş açma ve PVC sondaj borusu filtre açma makineleriyle markalaşarak ilerlediklerini, 2000'li yıllarda aldıkları TÜBİTAK desteğiyle de Türkiye’nin ilk derinkuyu borusu mufl ama makinesini ürettiklerini söyledi. Geliştirdikleri ürünleri iç pazarın yanı sıra ihracata da aktırdılarını kaydeden Parak, başata Rusya, Ukrayna, Kosova, Slovakya, Bosna Hersek, Romanya, Türkmenistan, Libya, Sırbistan, İran, Irak, KKTC ve Özbekistan olmak üzere pek çok ülkeye yönelik ihracat çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Bu yıl ihracat için net hedefl er belirlediklerini dile getiren Parak, “2017 yılını, hedefl erimize ulaşamamış olmanın burukluğuyla tamamladık. Bu yıla dair hedefl erimizi belirlerken, 2017 yılında öngörülmemiş sapmaları tanımlayıp, daha sağlam ve net bir hedef ortaya koyduk. Bu yıl, yüzde 45'lik artışla ihracatımızı sürdürmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.