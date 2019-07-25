Teknik İnovasyon Ödülü'nü Uludağlı genç mühendisler aldı

25 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - UMAKİT’li öğrenciler, bir kere daha ödüle ulaşmayı başardı. Genç mühendis adayları, Londra’da düzenlenen Shell Eco-Marathon Europe 2019 yarışmasında Teknik İnavasyon Ödülü’nde üç farklı özgün ve yenilikçi tasarımlarıyla 2’ncilik elde etti.

UMAKİT ekibi, Barbaros isimli hidrojen enerjili araç üzerinde üç farklı proje geliştirdi. Yarışmaya bu projeler ile katılan öğrenciler, 2’ncilik elde etmeyi başardı. Yarışmada, birinciliği Fransa ekibi TIM UPS INSA2 ve 3’üncülüğü ise Hollanda ekibi Green Team Twente kazandı. Ayrıca UMAKİT ekibi, hidrojen enerjili araçlarıyla verimlilik yarışmasında 120 km/m^3 skoruyla Avrupa’nın en verimli 6’ncı aracı olmayı başardılar.

UMAKİT ekibi; BUÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu danışmanlığında, Araştırma Görevlisi Mert Ali Özel, Ebubekir Pınar, Furkan Avcı, Alican Yüksek, Seçkin Çakır, Batuhan Temiz, Turgut Can Şahin, İsmet Berkay Kabatepe isimli 8 öğrenciden oluşuyor. Ekip, geçen yıl Şehir Konsepti Hidrojen Enerjili Araç Kategorisi’nde Avrupa şampiyonu olurken, bu yıl da Teknik İnovasyon Ödülü’nde Avrupa ikinciliği elde etti.

Elde ettikleri başarının ardından UMAKİT ekibi ile bir araya gelen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, alınan ödülden dolayı tüm öğrencileri ve danışmanlarını tebrik etti. Gençlerin yaptıkları çalışmaları yakından takip ettiklerini ve her anlamda destek verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Aldığınız ödüller ile üniversite olarak gururlanıyoruz. Sizler ülkemiz ve üniversitemiz adına birer övünç kaynağısınız. Yaptığınız çalışmalar aynı zamanda Türkiye’nin kendi yerli otomobilini üretmesi noktasında da ilham verici olacaktır. Gelecekte yerli otomobilimizi belki de sizler şekillendireceksiniz. Biz, yönetim olarak destek anlamında ne gerekiyorsa her zaman yapmaya hazırız. Sizlerden isteğimiz de çalışmalarınıza aynı kararlılık ile devam etmeniz ve başarı çıtanızı sürekli olarak yukarılara çıkarmanızdır” dedi.