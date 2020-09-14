Teknik lisenin mezunları sanayiciler tarafından kapışılıyor

14 Eylül 2020

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (KOSB) sanayi-eğitim iş birliğinin "en güzel örneklerinden birini" sergileyen Özel Kayseri OSB Teknik Koleji'nin mezunları adeta kapışılıyor.

KOSB tarafından yaptırılan ve bir süre Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim verdikten sonra yönetimi KOSB'a devredilerek koleje dönüştürülen mesleki ve teknik eğitim lisesi, sanayi sektörüne ihtiyaç doğrultusunda nitelikli, kalifiye eleman hazırlıyor.

Bünyesinde 1.250 fabrikanın faaliyet gösterdiği ve 80 bin kişinin istihdam edildiği KOSB sınırları içerisinde bulunan Özel Kayseri OSB Teknik Koleji'nde, modern teknolojik cihazlarla donatılan atölyelerde eğitim gören öğrenciler, bir yandan meslek öğrenirken, diğer yandan bugünün sanayi teknolojisini yakından tanıma fırsatı buluyor.

Sanayi-eğitim iş birliğinin "en güzel örneklerinden biri" olarak gösterilen Özel Kayseri OSB Teknik Koleji'nin mezunlarına talep yağıyor. Bu yıl 227 mezun veren okula, sanayicilerden 411 eleman talebi geldi.Uygulamalı teknik ve meslek eğitimiyle öne çıkan lise, hemen hemen her branşta sportif başarılarıyla dikkati çekerken, 22 bin dijital ve 12 bin fiziksel kitabın bulunduğu kütüphaneleriyle de isminden söz ettiriyor.

Bu eğitim-öğretim döneminde teknik lisenin öğrenci sayısını 2 bin 700'e yükselten Kayseri OSB'de hedef, en kısa sürede ikinci meslek lisesinin hayata geçirilmesi.

Kaynak: AA