Teknik Masura, 2020’de de ihracatını artıracak

17 Ocak 2020

Mehmet Nabi BATUK / MERSİN



Türkiye’de masura üretiminde yüzde 35’lik pazar payı ile birinci sırada olan firma, Türkiye’nin gri karton üretiminin de yüzde 7’sini tek başına kendisi gerçekleştiriyor. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasına 3 bin ton, Edirne’deki fabrikasında 6 bin ton olmak üzere aylık 9 bin ton kağıt üretim kapasiteleri bulunduğunu ifade eden Teknik Masura Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kıraç 2020 yılı içinde en büyük hedeflerinin enerji maliyetini düşürmek, kapasite artırımı ile ilgili yatırımları bitirmek ve ihracatı arttırmak için ürün kalitesini yükselten projeler geliştirmek olduğunu kaydetti.



Teknik Masura’nın ihracat kapasitesini arttırmak için ürün kalitesine büyük önem verdiklerini ifade eden Kıraç, Ar-Ge projeleri üzerinde çalıştıklarını kaydederek “Son yatırımlarımızla birlikte ürün portföyümüzün kalitesini piyasadaki diğer ürünlere göre önemli bir şekilde arttırdık. Bu kapsamda ihracat çalışmalarımızı daha da hızlandırmayı amaçlıyoruz. Yıllardır Mısır, Suriye ve Irak gibi mevcut ihracat pazarlarımızda yaşanan askeri ve siyasi olaylar nedeniyle gerileyen ihracatımızı yeni pazarlar bularak yeniden arttırmayı hedefliyoruz” dedi.



Firma olarak en büyük maliyet kalemlerinin enerji olduğunu ifade eden Kıraç, 2019 yılında enerji maliyetlerinin 2018 yılına göre yüzde 50 yükseldiğine dikkat çekti. Enerji maliyetlerini düşürmek için katı yakıt ile çalışan yeni bir yatırım yaptıklarını ifade eden Kıraç, “2020 yılındaki en büyük hedeflerimizden bir tanesi de gider maliyetlerimiz üzerinde kontrol sağlanmasıdır. Bu kapsamda doğalgaz kullanmadan katı yakıt ile çalışan bir buhar kazanı sistemi üzerinde çalışıyoruz. Bu yatırımı 1 ay içinde tamamlanmayı planlarken doğalgaz sistemini atıl duruma almayı hedefliyoruz. Elektrik tüketimimizde tasarruf sağlamak için de proje hazırlıklarımız devam ediyor” diye konuştu.



Yeni fabrika yatırımı ile silindirik masura üretimi yüzde 25 arttırıldı



Mersin’de 5 yıl önce satın aldıkları 4 bin 800 metrekarelik fabrikada silindirik masura üretim kapasitesini yüzde 25 artırarak yeni ürünler için yatırım projeleri hazırladıklarını söyleyen Ali Kıraç, yeni projeler hazırladıklarını söyledi.



“Kağıt ihtiyacımızın büyük bir bölümünü kendimiz üretiyoruz”



Edirne Kağıt Fabrikası’ndaki revizyonlar ile Tekcore Masura Kartonu üretimini gerçekleştirdiklerini ifade eden Kıraç, yaptıkları Ar-Ge çalışmaları ve gelişmiş laboratuvar testleri sonucunda masuraların daha yüksek mukavemetli ve dayanıklı olduğu, imalat verimliliğinde çok önemli artışlar sağladıklarını belirtti. Kıraç, “Günlük 250 tonluk üretimi ile hem ülkemizin kâğıt geri dönüşümüne katma değer sağlıyor hem de ithal edilen birçok kâğıt türlerinin ikamesini sağlıyoruz. Ayrıca kendi ambalaj ürünlerimizin üretimi için ihtiyacımız olan kâğıt/kartonun neredeyse tamamını da üretir duruma geldik” dedi.



“Masura ürünlerimiz piyasadaki ürünlere göre yüzde 30 daha mukavemetli”



Edirne’deki fabrika ile Tarsus fabrikaları arasında teknik bilgi ve tecrübe paylaşımı yaptıklarını ve iki tesisi birbirine entegre ederek piyasadaki masura ürünlerinin mukavemet değerinin çok daha üstünde bir değer yakaladıklarını aktaran Kıraç, “Bu durum bizim ürünlerimizi piyasadaki diğer ürünlerden yüzde 30 daha mukavemetli hale getirdi. Müşterilerimiz bu durumdan çok memnun kalınca, talebe bağlı olarak üretimimizde bir artış meydana geldi” diye belirtti.