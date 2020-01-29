Teknik Masura, ihracatı artırmaya odaklandı

29 Ocak 2020

Mehmet Nabi BATUK / Mersin



Mersin’deki fabrikada 3 bin ton, Edirne’deki fabrikada da 6 bin ton olmak üzere aylık 9 bin ton kağıt üretim kapasiteleri bulunduğunu ifade eden Teknik Masura Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kıraç, ihracatı artırmak için ürün kalitesine önem verdiklerini ifade etti. Kıraç, Ar-Ge projeleri üzerinde çalıştıklarını kaydederek, “Son yatırımlarımızla birlikte ürün kalitemizi, piyasadaki ürünlere göre önemli oranda artırdık. Yıllardır Mısır, Suriye ve Irak gibi mevcut pazarlarımızda yaşanan askeri ve siyasi olaylar nedeniyle gerileyen ihracatımızı, yeni pazarlar bularak yeniden artırmayı hedefliyoruz” dedi.



Firma olarak en büyük maliyet kalemlerinin enerji olduğunu ifade eden Kıraç, 2019 yılında enerji maliyetlerinin 2018 yılına göre yüzde 50 yükseldiğine dikkat çekti. Enerji maliyetlerini düşürmek için katı yakıt ile çalışan yeni bir yatırım yaptıklarını ifade eden Kıraç, “Bu yılki başlıca hedeflerimizden biri de gider maliyetlerimiz üzerinde kontrol sağlanmasıdır. Bu kapsamda doğalgaz kullanmadan katı yakıt ile çalışan bir buhar kazanı sistemi üzerinde çalışıyoruz. Bu yatırımı 1 ay içinde tamamlamayı, doğalgaz sistemini de atıl duruma almayı planlıyoruz” diye konuştu.



Mersin’de 5 yıl önce satın aldıkları 4 bin 800 metrekarelik fabrikada silindirik masura üretim kapasitesini yüzde 25 artırarak yeni ürünler için yatırım projeleri hazırladıklarını söyleyen Kıraç, yeni projeler üzerinde de çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.