‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’ konuşuldu

15 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Oda Hizmet Binası’nda düzenlenen tanıtım toplantısına makine sektörü temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Programın açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın vizyonunu yansıtan ‘Milli Teknoloji Hamlesi’nin Türkiye’nin ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını temininde stratejik bir yaklaşıma sahip olduğunu söyledi. “Türkiye’nin sanayi başkenti Bursa’nın iş dünyası temsilcileri olarak ülkemizin gücüne ve geleceğine inanıyoruz.” diyen Şener, “Taşıdığımız ortak inanç ve heyecanla ülkemizin hedefleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Makine sektörümüz gerek Bursamızın yeni sanayi devrimine geçişinde gerekse de ülke kalkınmamızda stratejik önem taşımaktadır. Makine sektörümüzün pilot uygulama olarak belirlenmesi ülkemizin yerli imkan ve kabiliyetlerle çok daha yüksek bir refah seviyesine ulaşmasına imkan sağlayacaktır” dedi.

Yerlileşme ve millileşme önceliğimiz

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi ve Bakanlığın yürüttüğü çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi. Önümüzdeki dönemde imalat sanayi odaklı dönüşümle stratejik çalışmalarda yüksek katma değer üreten bir ülke olma yolunda adımlar atmaya devam edeceklerini kaydeden Kacır, “Milli Teknoloji Hamlesi ile stratejik değer taşıyan ürünlerin yerli ve milli olarak üretilmesini hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Ar-Ge odaklı yatırım ve üretim vurgusu

Yüksek katma değerli üretimi hedefleyen bir ülke olarak Türkiye’nin taşıdığı kabiliyetleri dikkate alarak belirli sektörleri odağa aldıklarını vurgulayan Kacır, “Makine, elektronik tıbbi cihaz, ilaç, ulaşım araçları ve kimya sektörleri önümüzdeki dönemin odak sektörleri olacak. Sektörlerimize yenilikçi bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Ar-Ge’nin yatırıma ve üretime dönüşmesi bu dönemin önceliklerinden birisi. Türkiye, ekonomide yeni başarı hikayelerini sanayicilerimiz ve tekno girişimcilerimizle birlikte yazacaktır” diye konuştu.

“İş dünyasının görüşlerine açığız”

Türkiye’nin küresel ölçekte ihracat ile büyüyeceğini vurgulayan Kacır, “Bu program ilk olarak makine sektöründe pilot uygulama ile hayata geçiyor. Bunun birkaç sebebi var. Makine sektörü, orta-yüksek ve yüksek teknolojilerinin yoğun olduğu bir sektör. İkincisi, Türkiye’nin güçlü bir altyapıya sahip olduğu bir sektör. Programa ilişkin iş dünyasının bütün görüşlerine açığız” ifadelerini kullandı.

Ön başvurular 6 Aralık’a uzatıldı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programının başvuru sürecinin devam ettiğini belirten Kacır, “Programda öncelikli ürün listelerinde belirlediğimiz ürünlere yönelik yatırımlar, stratejik yatırım teşviklerinden olan veya kamuoyunda ‘Süper Teşvik’ olarak bilinen proje bazlı teşviklerden yararlanma imkanına sahip olacak. Hali hazırda stratejik yatırım teşvikleri, 50 milyon TL ve üzeri yatırımlara veriliyorken, bu program kapsamında öncelikli ürün listesinde bulunan ürünler için stratejik yatırım teşviğinin alt limiti 10 milyon TL olarak uygulanacak. Proje bazlı teşviklerden 500 milyon TL ve üzeri yatırımlar yararlanabiliyorken, bu program kapsamında öncelikli ürün listesinde bulunan ürünler için proje bazlı teşviklerden yararlanma limiti 50 milyon TL olacak. Dolayısıyla biz Ar-Ge süreçlerini desteklerken, yatırım süreçlerine de etkin destekler sunacağız. Ön başvuru tarihini gelen talepler sonucu 6 Aralık 2019 tarihine kadar uzattık” dedi.

“Aklın ve fikri hakların Türkiye’de olmasını istiyoruz”

Bakanlık olarak yerli katma değerin en temel gösterge olduğunu ifade eden Kacır, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Aklın Türkiye’de geliştiği, fikri hakların Türkiye’de oluştuğu işler önceliğimiz. Biz bu programdan netice alacağımıza inanıyoruz. Çok güçlü bir sanayi altyapımız var. Bu altyapı şu an büyük işler başarıyor. Sıçramayı da önümüzdeki dönemde hep birlikte başaracağız. İnşallah Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine imza attığı, ekonomide yeni başarı hikayelerinin yazıldığı bir dönemi hep birlikte canla başla gayret ederek hayata geçireceğiz.”