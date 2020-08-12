“Teknoparklar salgın döneminde önemli rol üstlendi”

12 Ağustos 2020

HİLAL SÖNMEZ-KAYSERİ

Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, COVID-19 salgınının Türkiye’de görülmesinin ardından özellikle Ar-Ge çalışmaları ile gündem olan teknoparkların, daha fazla önemsenmeye başladığını söyledi. Kılıç, salgın döneminde Erciyes Teknopark firmalarının yaptığı çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulundu.

Türkiye’deki pek çok teknopark firmasının dezenfektan, kolonya, koruyucu elbise, gözlük, siperli maske, ventilator gibi ürün başlıklarında açığı kapamak adına üzerine düşen sorumluluğu aldığını dile getiren Prof. Kılıç, Erciyes Teknopark’ın da ilk anda ürettiği siperlik ile üniversite hastanesine destek olduğunu ve Erciyes Teknopark’ta yer alan bazı firmaların bitkisel içerikli el antisepitiği, tanı kiti, Ultraviyole-C ışınları ile ortam sanitazyonu otomasyonu, el, yüzey ve tıbbi cihaz dezenfektanı geliştirilmesi başlıklarında projeler geliştirdiklerini ve COVID-19 tedavisinde kullanılan ilacın sentezlenmesi konusunda bir firmanın aktif çalışma yürüttüğünü söyledi. Türkiye’de üretilen ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarda talep görmesinin, Ar-Ge çalışmalarında daha hızlı yol alma hedefini doğurduğunu ifade eden Kılıç, “Teknoparklar salgın döneminde değişim ve gelişim sürecinde önemli rol üstlendiler. Ar-Ge ve girişimcilik destekleri gayet teşvik edici durumdayken, COVID-19 salgını ile mücale kapsamında özel destek programlarıyla daha da cazip hale geldi ve teknopark firmaları tarafından ilgi ile karşılandı” dedi.

“İhtiyaca cevap verebilmek için üretime geçen firmalarımız oldu”

Salgının ilk görüldüğü günlerde bin adetten fazla alın siperli maske üreterek Erciyes Üniversitesi Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarına dağıttıklarını söyleyen Prof. Kılıç, teknoparkın bu girişimi ile Erciyes Üniversitesi Hastanesi’nin gereksinimi olan alın siperli maske için sanayicilerinde harekete geçerek seri üretim sürecine başlamalarında itici güç olduklarını kaydetti. Tknopark’ta yer alan firmaların COVID-19 salgınına yönelik çalışmaları hakkında da bilgiler paylaşan Kılıç, “Salgın sürecinde kendi uzmanlık alanları doğrultusunda çeşitli çağrılara başvuran, ihtiyaca cevap verebilmek için üretime geçen firmalarımız oldu. Bu kapsamda bitkisel içerikli el antisepitiği, COVID-19 tanı kiti, Ultraviyole-C ışınları ile ortam sanitazyonu otomasyonu, el, yüzey ve tıbbi cihaz dezenfektanı geliştirilmesi başlıklarında projeler geliştirildi. COVID-19 tedavisinde kullanılan ilacın sentezlenmesi konusunda firmalarımızdan biri aktif çalışmalar yürüttü. Bir diğer firmamız ise yurtdışına ihracat başarısı göstererek kan sayım cihazı solüsyonlarının yanı sıra dezenfektan ürünleri de üreterek hem yurtiçinde hem de yurtdışında ihtiyaca hızlı bir şekilde cevap verdi” diye konuştu.