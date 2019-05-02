TEKNOSAB, Karacabey’e katma değer sağlayacak

02 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) – Karacabey’in konum olarak oldukça avantajlı durumda olduğunu belirten İbrahim Burkay, “Karacabey her yönüyle sürekli gelişmeye devam ediyor. Özellikle yakın bir gelecekte ilçe sınırlarında faaliyete geçecek olan Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB), ilçenin gelişimi açısından büyük avantaj sağlayacak” dedi. TEKNOSAB’ın yüksek teknoloji üretiminin merkezi konumunda olacağını ifade eden Burkay, buradaki fabrikaların üretime geçmesiyle birlikte birçok kişiye iş imkanı doğacağını ve Karacabey’e büyük katma değer sağlanacağını kaydetti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da, çağdaş belediyecilik adına bugüne kadar birçok önemli projeye imza attıklarını hatırlatarak bundan sonra da ilçenin gelişmesi için çalışacaklarını kaydetti. TEKNOSAB projesinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Özkan, yeni sanayi bölgesinin ülkenin en önemli yatırımlarından biri olarak görüldüğünü söyledi. Özkan, “TEKNOSAB’ın gerek istihdam gerek bölge ve ülke ekonomisine ciddi katkısı olacak. Bizler de bu projenin içinde olmaktan son derece mutluyuz” dedi.