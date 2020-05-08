TEKNOSAB yönetiminden Karacabey’de ihtiyaç sahiplerine destek

08 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - Sosyal dayanışmanın ön planda olduğu Karacabey’de, ihtiyaç sahipleri için bir destek de TEKNOSAB’dan geldi. Karacabey sınırları içerisinde kurulacak olan 'yeni nesil organize sanayi bölgesi' TEKNOSAB'ın yönetimi tarafından, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 750 adet erzak kolisi hazırlandı. Hazırlanan koliler, TEKNOSAB Müdürü İlker Er tarafından Karacabey Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. Er, daha sonra Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya geldi. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, destekleri için Er’e teşekkür ederken, “Ülkemizin en önemli yatırımlarından biri olan hem Karacabey’in hem de Bursa’nın gelişimine önemli katkı sağlayacak TEKNOSAB’ın bu anlamlı desteğine minnettarız. Bizler de gelen bu yardımları ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmak için aracılığı üstleniyoruz. Ekiplerimiz bu anlamda haftanın 7 günü boyunca sahada çalışıyorlar. Bu vesileyle, desteklerinden ötürü TEKNOSAB yönetimine teşekkür ediyorum’’ dedi.

Yüksek teknolojinin merkezi olacak

Öte yandan Karacabey’de, sanayi devriminin Türkiye’deki öncüsü olacak potansiyeldeki TEKNOSAB, bilgi ve inovasyona yönelik üretim faaliyetleri ile güvenilir, sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmaların yapılacağı; içerisinde Ar-Ge Merkezlerinden, üniversiteye kadar bilim, eğitim ve üretim adına ülke için en büyük yatırımlardan birisi olarak ön plana çıkıyor.