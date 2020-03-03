Teksan, Ar-Ge yatırımlarında vites büyüttü

03 Mart 2020

Barış SEDEF / İSTANBUL



Jeneratör alanında 6 kategoride 650’yi aşkın ürünle hizmet verdiklerini anlatan Teksan Jeneratör Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ata, müşterilerden gelen projelere göre de üretim yaptıklarını söyledi.

2019 yılında Ar-Ge’ye yapmış oldukları yatırımları iki kat artırdıklarına dikkat çeken Ata, “Teksan geliştirdiği yeni ürünler ve TÜBİTAK projeleri ile ulusal Ar-Ge sıralamasında yer alıyor. 2017 yılında Türkiye’nin Ar-Ge Merkezleri sıralamasında yer aldık. Yenilikçi fikirlerin bulunmasından üretime geçiş aşamasına kadarki bütün çalışmalar Ar-Ge bölümü tarafından yürütülüyor. Tasarımlar 2 ve 3 boyutlu çizim programları yardımı ile gerçekleştiriliyor. İleri mühendislik programları kullanılarak (akış, termal, statik, dinamik, non lineer, ömür, akustik ve optimizasyon analizleri vb.) simülasyon ve doğrulamalar yapılıyor. Ar-Ge laboratuvarında; akustik ölçüm, titreşim ve modal test, emisyon ölçümü, termal kamera ölçümleri, enerji analizörü, çok kanallı datalooger vasıtası ile eş zamanlı hız, sıcaklık, titreşim gibi ölçümler yapılabiliyor” dedi. Ar-Ge’nin önemli çıktıları arasında yer alan patent ve faydalı model alanında da önemli atılımlar yaptıklarını kaydeden Ata, “Teksan’ın çok sayıda patent, faydalı model ve teknik tasarım tescili ile uluslararası standartlara uygunluk belgesi bulunuyor. Ar-Ge Merkezi’mizde yürüttüğümüz çalışmalarla patent ve faydalı model sayısını her yıl daha da artırmak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.



KOSBAŞ’ta ihracatın yaklaşık üçte birini yapıyor



Firma olarak 2020’de Kocaeli fabrikasının üretim kapasitesini artırmak istediklerine değinen Ata, “Ayrıca hibrit güç sistemlerinin pazar payını yükseltmeyi, mevcut ihracat pazarlarındaki konumumuzu güçlendirerek ihracat yaptığımız ülkelere yenilerini eklemeyi ve yurt dışında ofis ve depo alanları açarak müşterilerimize daha yakın olmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı. 2019 cirolarının 100 milyon euro olduğunu kaydeden Ata, yaptıkları üretimlerin yüzde 65’lik kısmını ihraç ettiklerini söyledi. Kocaeli’deki fabrikalarını da faaliyete aldıklarını dile getiren Ata, “Kocaeli’ndeki fabrikamıza 25 milyon euro’luk yatırım yaptık. Bu fabrikamızın faaliyete geçmesi ile üretim kapasitemiz üç kat arttı. Jeneratörlerimizin fonksiyon ve yük testlerini de bu fabrikamızda yapıyoruz” dedi. Kocaeli Serbest Ticaret Bölgesi (KOSBAŞ) verilerine göre 2018 yılında bölgedeki ihracatın yüzde 18’lik kısmını firma olarak tek başına yaptıklarını hatırlatan Ata, 2019 yılında bu rakamı yüzde 27’ye çıkardıklarının altını çizdi.



Kosta Rika pazarına giriş yaptı



Toplamda 130’dan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Özdemir Ata, “Teksan, Ortadoğu, Rusya ve Türki Cumhuriyetler, Kuzey ve Orta Afrika gibi yakın pazarların yanında Güney Amerika, Avrupa ve Asya ülkelerine gerçekleştirdiği satışlarla pazardaki konumumuzu güçlendiriyoruz. İlk kez giriş yaptığımız pazarlar arasında ise Kosta Rika ve Dominik Cumhuriyeti bulunuyor. Bu pazarlardaki etkinliğimiz artırmak adına çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu. Diğer taraftan satış sonrası hizmetinde sektörde önemli bir konumda yer aldığına dikkat çeken Ata, “Yılda müşterilerimiz tarafından bize ulaşan 50 bin servis talebini karşılıyoruz. Ciromuzun bir kısmı da satış sonrası verdiğimiz hizmetlerden elde ediliyor” şeklinde konuştu.



Gaziantep ve Mardin’de yenilenebilir projelere imza attı



2014 yılında ilk yerli biyogazlı kojenerasyon sistemini ürün portföylerine eklediklerini hatırlatan Özdemir Ata, Gaziantep ve Mardin’de yenilenebilir enerji alanında önemli projelere imza attıklarına işaret ederek şunları kaydetti: “Yenilenebilir enerji kaynağı olarak biyogaz ile çalışan kojenerasyon sistemleri en çevreci elektrik üretim sistemlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu alanda Türkiye’nin en önemli projelerinden olan ve örnek teşkil eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Biyogaz Üretim Tesisi’nin proje ortağı olduk. Tesisin ihtiyacını iki adet 499kWe MAN biyogaz motorlu kojenerasyon sistemimiz ile karşıladık. Ayrıca Mardin Güney (Kızıltepe) Atıksu Arıtma Tesisi’nin enerji ihtiyacını yenilenebilir güç çözümleri ile sağladık. Bölgedeki atık suyun büyük bölümünün arıtılacağı tesisin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmı Teksan’ın projeye özel geliştirdiği biyogazlı kojenerasyon sistemi ile karşılanıyor.”