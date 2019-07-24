Tekstil mühendisi olacak gençlere hem burs hem de iş imkanı

24 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Tekstil Mühendisliği bölümünü gençler arasında cazip hale getirmek hedefiyle hayata geçirilecek projeyi tanıtmak amacıyla Bursa Uludağ Üniversite’sinin düzenlediği Tanıtım ve Tercih Günleri’nde öğrencilerle ve aileleriyle bir araya geldi. Ülke sanayisi ve ihracatında önemli bir rol üstlenen tekstil sektörünün öğrenciler için sunduğu fırsatlar hakkında bilgi veren Taşdelen Engin, Türkiye’de tekstil mühendisliği bölümünün gençler için gelecek vadeden meslekler arasında yer aldığını belirtti.

“Uludağ Üniversitesi’nde yer alan Tekstil Mühendisliği bölümünü tercih eden öğrencilerimizin geleceklerini garanti altına alacaklarını düşünüyorum. Özellikle alanında uzman hocalardan alınacak teorik ve uygulamalı eğitimin yanı sıra, burs imkânı ve tekstilin başkenti Bursa’da staj imkânı ile eğitimlerini zenginleştirebilecek uygulama alanlarının fazlalığını düşündüğümüzde bu proje ile alanında aranan mühendislerimizin yetişeceğini düşünüyorum” diye konuşan Pınar Taşdelen Engin, Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pervin Aniş’in de yer aldığı etkinlikte, Tekstil ve Deri Mühendisliği'ni tercih edecek öğrencilere burs imkanı sağlanacak projenin detayları hakkında tüm bilgileri paylaştı.

Asgari ücret kadar burs

Pınar Taşdelen Engin, UTİB tarafından İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası iş birliğiyle hayata geçirilecek projede, öğrencilerin bursa hak kazanabilmeleri için aranan kriterleri şu sözleri ile anlattı: “Öğrencilerimizin burs desteğinden faydalanabilmesi için bazı şartlarımız var. Öğrencimizin üniversiteye giriş başarı sıralamasının tekstil için ilk 80 bin içinde olmasını ve tercihleri arasında tekstil mühendisliğinin de ilk beş sırada yer almasını istiyoruz. Ayrıca öğrencinin her yıl, 4 üzerinden 2,5 ortalamanın üzerinde bir başarı oranına sahip olması da aradığımız kriterler arasında yer alıyor. Bu kriterlere uyan öğrencilerimizden ilk 20 binde olanlara asgari ücret oranında, 20 - 50 bin arasında olanlara asgari ücretin yüzde 70’i, 50 ile 80 bin arasında olanlara ise asgari ücretin yarısı oranında burs vereceğiz. Bunun yanı sıra öğrencilerimize uzun dönemli staj imkânları ve talep etmeleri durumunda birliğimiz üyesi firmalarda 5 yıl süreyle çalışma imkanı da sağlayacağız. Ülkemizde hemen hemen birçok sektörde mesleki eğitim görmüş nitelikli eleman açığı bulunduğunu göz önüne alırsak, bu projenin hem tekstil sektörü hem de ülkemiz ekonomisi açısından çok değerli olduğu düşünüyorum.”