Tekstil mühendisliği burslarla desteklenecek

26 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun ve tekstil komitelerinin başkanlarından oluşan heyet Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu’nu ziyaret etti. Toplantıda İş dünyasının destekleriyle YÖK tarafından verilecek başarı bursları ve sektörde sağlanan iş garantisinin gençlerin Tekstil Mühendisliği Bölümünü tercih etmesi adına çok önemli avantajlar sunduğu vurgulandı.

BTSO Tekstil Komitesi Başkanı Bayram Uçkun ve tekstil komitelerinin başkanlarının aralarında bulunduğu heyet Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pervin Aniş ve BUÜ Tekstil Mühendisliği Tanıtım Komisyonu Koordinatörü Prof. Dr. Sunay Ömeroğlu ile bir araya geldi.



BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun, 2018 yılında Türkiye tekstil ihracatının 8,5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Tekstil sektörünün Türkiye ekonomisinde üreticisi ve ihracatçısıyla yaklaşık 1 milyon istihdam sağlayan dev bir sektör olduğuna dikkat çeken Uçkun, Bursa’da 4.500’ü aşkın tekstil firmasının faaliyet gösterdiğini vurguladı. Tüm sektörlerin global anlamda daralma yaşadığı dönemde bile tekstil üreticilerinin yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Bayram Uçkun, “BTSO Tekstil Konseyi olarak kentimizin sektördeki üretim ve ihracat potansiyelini artırmaya yönelik önemli çalışmalara imza atıyoruz. Sektörümüzün dünyayla rekabetinde güçlü kalabilmemizin yolu ise nitelikli insan kaynağından geçiyor. Bu anlamda bizler sektör temsilcileri olarak gençlerimizi Tekstil Mühendisliğine yönlendirecek çalışmaları destekliyoruz” şeklinde konuştu.

Tekstil mühendisliği gelecek vadediyor

Tekstil Mühendisliğinin hala geçerliliğini koruyan ve kariyer yapmak isteyen gençler için gelecek vadeden önemli bir meslek olduğunun altını çizen Uçkun, “İş dünyamızın destekleri ile YÖK tarafından bu bölümü seçecek öğrencilere sağlanacak burs desteği öğrencilerin tercihleri noktasında önemli avantajlar sunuyor. Uludağ Üniversitemiz de bu alanda gerek teknik altyapısı gerekse de eğitim kalitesiyle saygın bir konumda bulunuyor. Sağlanan bu desteklerle önümüzdeki eğitim döneminde öğrencilerimizin tercihlerinde Tekstil Mühendisliğine daha fazla yöneleceğine inanıyorum” dedi.

İş dünyasının desteği bizlere güven veriyor

Toplantıda konuşan BUÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, tekstil mühendisliğinin eski günlerine dönmesinin ülke ekonomisinde büyük pay sahibi olan tekstil sektörünün gelişimini hızlandıracağını söyledi. Bölümün öğrenciler tarafından tercih edilir kılınması için ürettikleri projelerin sektör profesyonelleri tarafından destekleniyor olmasının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Etemoğlu, “Tekstil mühendisliğine olduğu gibi Mühendislik Fakültemizde bulunan tüm bölümlerimize Bursa iş dünyasının gösterdiği ilgi, özen ve destek bizlere güven veriyor. Öğrencilerin burs olanaklarına sahip olmasının yanı sıra staj imkanları ve iş garantisi gibi faktörlerin de sektör tarafından cevap buluyor olması bölümlerimizin tercih edilir olması için çok kıymetli. Üniversite ve sanayi iş birliğinin sürmesi için biz de Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak her zaman taşın altına elimizi koyacağız.” dedi.

“Akıllı tekstil teknolojileri öğrencilere aktarılmalı”

Tekstil Mühendisliği Bölümünü tercih edecek öğrencilere yönelik hazırlanan burs programı ile ilgili sektör temsilcilerini bilgilendiren BUÜ Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pervin Aniş üniversite çağına gelen yeni neslin geleneksel alanlardan çok yazılım ve akıllı teknolojiler ile ilgilendiğini söyledi. Tekstil sektörünün de her geçen gün akıllı ürünler ürettiğini ve sektördeki yeni teknolojilerin gençleri cezbedebileceğini kaydeden Aniş “Tekstil mühendisliğinin tercih edilen ve seçkin bir bölüm olması Z Kuşağı’nın yüksek teknoloji ile entegre edilmiş bir tekstil sektörünün varlığından haberdar olmasıyla daha da hızlanacaktır” dedi.

Burs programının detayları

2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren ilk 5 tercihinden en az birisinin tekstil mühendisliği olması şartıyla, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme puanına göre; tekstil mühendisliğini tercih eden ve ilk 20 binde olanlara net asgari ücret tutarı kadar, 20-50 bin arasında yerleşen öğrencilere net asgari ücret tutarının yüzde 70’i kadar, 50-80 bin arasında yerleşen öğrencilere ise asgari ücret tutarının yüzde 50’si kadar yılda 9 ay olmak üzere eğitim bursu sağlanacak. Ayrıca eğitim bursundan yararlanan öğrencilere sektörde çalışma taahhüdünde bulunmaları halinde tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalarda en az 5 yıl iş garantisi de verilecek.