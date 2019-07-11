Tekstilde dijital dönüşüm BUSİAD’da masaya yatırıldı

11 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Almanya Aachen Üniversitesine bağlı olarak faaliyet gösteren Teknik Tekstil Enstitüsü ITA (Institut fürTextiltechnik of RWTH Aachen University) direktörü ve Rusya Lomonossow University onursal profesörlerinden Prof. Thomas Gries’in konuşmacı olduğu konferansa, Bursa tekstil sektörünün öncü firmalarının sahipleri ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir de katıldı.

Endüstri 4.0/Dijital Dönüşüm Platformu Koordinatörü Tuncer Hatunoğlu, açılışta yaptığı konuşmada insanlığın gelişimine ilişkin bir değerlendirme yaparak, “İnsan, kendi kas gücüyle yapabileceklerinin yerine, farklı bir kaynağı kullanarak refahı artırmanın çabası içinde olmuş. Hayvanları evcilleştirerek yapmış önce bunu. Sonra 1850’lerde buhar gücünü bulmuş. Buna I. Sanayi Devrimi diyoruz. Sonra elektrik, sonra otomasyon ve elektronik. Şimdi 4. Sanayi Devrimini konuşuyoruz” dedi.

BUSİAD olarak, 4. Sanayi Devrimi’yle yapılmak istenenin, artık insanın kas gücüyle bir şeyler yapmasının aşıldığını ve beyin gücünü aşma çabası olduğunu gördüklerini ifade eden Hatunoğlu şöyle devam etti:

“Bunun üzerine 4 ana faaliyet çalışması yaptık. Birincisi üyelerimizin nasıl bir stratejik plan yapması gerekir? İkincisi, teknolojiler konusunda üyelerimizi bilgilendirmek. Üçüncü olarak eğitim. Uludağ İhracatçı Birlikleri ile Dijital Dönüşüm Mühendisi Yetiştirme Programı başlattık. Son olarak da işletme sahiplerine farkındalık yaratmak çabası içindeyiz. Daha önce otomotivle ilgili olarak yaptık. Bugün ise tekstille ilgili olanı gerçekleştiriyoruz. “

Prof. Thomas Gries, “Dijitalizasyon – Dijitale geçmek yada geçmemek” başlığıyla yaptığı sunumunda, Almanya-Türkiye arasındaki ilişkilere de yer verdi. Tekstilde yenilileşme çalışmaları sırasında, mekanik, filtrasyon, rahatlık, güçlülük gibi yapıların üzerinde durulduğunu söyleyen Prof. Gries, Teknik Tekstil Enstitüsü’nde, 400 kişilik bir ekip ile 4 farklı departmanda bu özellikler üzerine çalıştıklarını belirtti.