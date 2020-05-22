Temassız ateş ölçer MEVKA desteğiyle üretilecek

22 Mayıs 2020

“Temassız Ateş Ölçer Üretimi Projesi” sözleşmesi Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı ve SİMKON İletişim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Yetkilisi Mahmut Esat Yıldırım tarafından imzalandı.

COVID-19 öncesinde 80 TL ile 200 TL arasında satış fiyatlarına sahip olan, salgın sonrası ise artan talep neticesinde 500 TL ile 800 TL arasında değişen fiyatlara satılan ve COVID-19 virüsüne karşı tarama faaliyetlerinde kullanılan temassız ateş ölçerlerin temininde, Türkiye'nin yurt dışındaki üreticilere bağımlılığının engellenmesini amaçlayan proje için Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından yaklaşık 650 Bin TL destek sağlanacak.

Proje kapsamında plastik enjeksiyon makinesi, plastik enjeksiyon kalıpları, kırma makinesi, montaj masası ve test makinesinin alımı gerçekleştirilerek aylık 10.000 adet temassız ateş ölçer üretim altyapısının kurulması planlanıyor.

Atılan imzaların ardından proje ile ilgili görüşlerini dile getiren MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı “Dünyayı etkisi altına alarak başta sağlık olmak üzere ekonomik ve sosyal hayatımızı olumsuz etkileyen COVID-19 salgını ile ülke olarak mücadelemiz sürerken, son dönemlerde vaka ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısındaki düşüş, ülkemizin güçlü sağlık altyapısı ve salgınla mücadelede kullanılan donanımlara ulaşımdaki kolaylıkla doğru orantılıdır. Ajans olarak, ülkemizin ve bölgemizin salgınla mücadelesine katkı sağlamak üzere ilan ettiğimiz COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programımız kapsamında destek almaya hak kazanan bu proje ile de COVİD 19 taramalarında aktif olarak kullanılan temassız ateş ölçerlerin bölgemizde üretilmesi ve ülkemizin bu alanda duyduğu ihtiyacın karşılanması hedeflenmektedir. COVİD-19 hastalığının en yaygın belirtisi olan yüksek ateşe sahip kişilerin tespiti ön tanı konulabilmesi ve bu sayede hastalığın yayılımının önüne geçilebilmesi açısından son derece önemlidir. Yüksek ateşli kişilerin fabrika, alışveriş merkezi, kamu binası ve benzeri toplu yaşamın sürdüğü yerlerde mümkün olduğunca diğer insanlar ile temasının kesilmesi, ilgili sağlık birimine yönlendirilmesi, salgın hastalıkların yayılmaması adına çok önemli bir faktördür. Bu doğrultuda hazırlanarak ajansımızdan yaklaşık 650 Bin TL destek almaya hak kazanan bu proje aynı zamanda ülkemizin yerli üretim politikası ile örtüşmekte olup bu dönemde önemli bir ihtiyacın karşılanmasına vesile olacağı görülmektedir. Ajans olarak, projenin bir an önce hayata geçirilerek elde edilecek ürünlerin salgınla mücadelede kullanılması en büyük beklentimizdir.” dedi.