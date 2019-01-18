Temel Conta üçüncü üretim merkezini Pancar OSB’de açacak

18 Ocak 2019

AHMET USMAN

İZMİR- Kemalpaşa ve Işıkkent’teki fabrikaları ile 1974 yılından itibaren conta üretimine ek olarak tam servis mühendislik faaliyetlerini sürdüren Temel Conta, üretime dahil edeceği üçüncü fabrikasını Pancar OSB’de açacak.

Üçüncü üretim merkezi ile verimliliği arttırıp, sektöre daha aktif bir şekilde ürün ve hizmet sunmayı hedefleyen firma, bu yatırımı otomotiv 4.0 felsefesine değer katacak olması sebebiyle kritik önemde görüyor. Firma, burada daha verimli üretime imza atıp, kalite anlamında çıtayı yükseltmeyi amaçlıyor.

Metal contaların yanı sıra grafit, kompozit, fiber ve kauçuk contalar konusunda da uzman olan Temel Conta, sızdırmazlık elemanlarının Ar-Ge ve mühendislik aşamasından sevkiyatına kadar tüm sürecini kendi bünyesinde yönetiyor. Bu şekilde kalite ve güvenilirlik ile ilgili kontrollerin sürekli ve tam olarak yerine getirildiğinden emin olunuyor. Kemalpaşa ve Işıkkent’te bulunan üretim merkezlerinin yanı sıra Amerika’nın Atlanta şehrindeki iş geliştime ofisi ile uluslararası pazardaki başarısını sürdürüyor.

Pancar OSB’deki üretim merkezi ile verimlilik artacak

İçten yanmalı motorlu araçların yanı sıra elektrikli araçlarda kullanılacak sızdırmazlık elemanları için de projelerini sürdüren Temel Conta, geçen yıl olduğu gibi 2018’de de Endüstri 4.0’ın sektöre uyarlanmış hali olan Otomotiv 4.0 felsefesini hedef seçti. Üçüncü fabrika yatırımını da bu anlayış doğrultusunda ele alan firma, yeni dönemde mühendisliğin öne çıktığı ve orijinale denk malzemelerle ürettiği yüksek kalite ve yerli üretim sızdırmazlık elemanları ile pazarda fark yaratmayı planlıyor. Bu doğrultuda İzmir’de bulunan iki fabrikasında üretim faaliyetlerini ISO 9001, ISO 16949, TSE 14000, IATF 16949, Ford Q1 kalite yönetim sistemleri ve Amerikan Interface Performans Malzemeleri’nin Türkiye’deki tek resmi iş ortağı unvanıyla destekleyen Temel Conta, Pancar OSB’de yer alacak yeni üretim merkezi ile verimliliğini büyük ölçüde arttırmayı planlıyor.

Otomotiv ana sanayi firmalarından Ford, Isuzu, BMC, AGCO yanında, ana yan sanayi firmalarının uzun yıllardır direkt tedarikçisi olan Temel Conta, uluslararası faaliyetlerini sektörün en büyük otomotiv fuarlarına katılarak sürdürüyor. 2018 yılının son Automechanika Fuarı, Automechanika Shanghai’da 28 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında, yüksek kalite sızdırmazlık elemanlarını tanıtmak üzere yer alan firma, 2019 yılı içinde ise 4-7 Nisan arasında her yıl katılım gerçekleştirdiği Automechanika İstanbul, 23-27 Nisan arasında ilk kez milli katılım ile yer alacağı Automec Feira Brezilya, 10-12 Haziran arasında, yine her yıl katılımda bulunduğu Automechanika Dubai ve 28-31 Ekim arasında, Temel Conta’nın ikinci şehri Atlanta’da gerçekleşecek olan North American Commercial Vehicle Show’a yapacağı katılım ile ticari araçlardan binek araçlarına, tarım makinlerinden iş makinelerine kadar olan geniş ürün yelpazesi ile araç motorlarına yönelik sızdırmazlık elemanlarını ve mühendislik hizmetlerini dünyaya tanıtmaya devam edecek.