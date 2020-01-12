Termal turizm potansiyeli net olarak ortaya konacak

12 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, yıllardır konuşulan Sıcaksu Tabakhaneler Bölgesi için ilk ciddi adımı attı. Bölgedeki termal kaynakların turizm yatırımı için yeterli olup olmayacağı, turizm yatırımının çevresel, ekonomik ve sosyal kazançları ile yatırıma yönelik finansal ve ekonomik analizler için fizibilite çalışmaları başlatılıyor. Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) arasında hem Sıcaksu Bölgesi hem de Bursa Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi kurulmasına yönelik fizibilite raporu hazırlanması için protokol Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim arasında imzalandı.

Başkan Aktaş, Bursa'da yıllardır konuşulan Sıcaksu Tabakhaneler Bölgesi’nde izlenecek yol haritasıyla ilgili bilimsel bir fizibilite yapılacağını açıkladı. Sıcaksu Bölgesi'nin medikal termal turizm potansiyelinin de bu çalışma ile net olarak ortaya konacağını hatırlatan Başkan Aktaş, “Burada izlenecek yolun da yapılan bilimsel araştırmalarla tam olarak belirlenmesi gerekiyor. Yapılacak fizibilite ile genel anlamda bölgenin termal kaynaklarının turizm yatırımı için yeterli ve uygun olup olmadığı belirlenecek. Onunla birlikte bölgenin turizm yatırımı için uygun hale getirilmesi noktasında yapılacak çevresel değerlendirmeler, yine ekonomik ve sosyal kazançları noktasında tüm detaylar incelenecek ve gerekli raporlamalar yapılacak. Her iki raporun da toplam maliyeti 459 bin TL civarında. Bu bedelin yüzde 75'lik kısmı BEBKA, yüzde 25'lik kısmı da Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanacak” dedi.

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim de, “Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi konusu öncelikle gençlerimizin ilgi duyacağı ve girişimcilik noktasında yapacakları çalışmalara yön verecek bir merkez olarak tasarlanacak. Sıcaksu Bölgesi'nde Bursa Büyükşehir Belediyemizin hazırladığı planlar çerçevesinde uluslararası yatırımcıların da ilgi duyabileceği ihtiyaçlarının karşılanabileceği ve yatırımlarına yön verecek çalışmalar hayata geçirilecek. Bu çalışmalar Bursa'mızın her geçen gün gelişen ve büyüyen ekonomisine çok önemli katkılar sunacak” diye konuştu.