Tescilli Kale biberinde 3 bin ton rekolte bekleniyor

29 Haziran 2020

Osman Nuri BOYACI- DENİZLİ

Denizli’nin Kale ilçesinde yetiştirilen ve Türkiye’de coğrafi işaret belgeli 3 biberden biri olan Kale biberinde hasat başladı. İlçede yaklaşık 850-900 dekar alanda ekilen Kale biberinde bu yıl rekoltenin 3 bin tonu geçmesi bekleniyor. Kale ilçesinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan, iri ve etli olmasıyla bölgede tercih edilen Kale biberi, özellikle mikroiklim özelliği taşıyan Alanyurt, Demirciler, Gökçeören, Habibler ve Özlüce mahallelerinde yetişiyor. Türkiye’nin coğrafi işaret belgeli 3 biber türünden biri olan Kale biberinin hasadına başlandı. Kale Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin başvurusuyla coğrafi işaretle tescillenen Kale biberi bu yıl üreticinin yüzünü güldürecek. Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, coğrafi işaret belgeli Kale biberinin bu yıl 850-900 dekar alanda yetiştirildiğini belirterek, “Üretici ilk biberlerin hasadını yapmaya başladı. İlk hasadı yapılan ürünler 10-12 liradan alıcı buldu. Hasat ilerledikçe biberimizin kilosu 3-5 lira arasında satılıyor. Bu yıl hava şartları da üretici için iyi gitti. 3 bin tona yakın rekolte bekleniyor. Üreticinin yüzü gülecek. Biz de belediye olarak lezzeti ve aromasıyla beğenilen Kale biberinin tanıtımı için her yıl festival yapıyoruz. Üretim alanlarını genişletmek için çalışmalar yapıyoruz” dedi. Kale Ziraat Odası Başkanı Halil Saygın ise hasadın başladığını, bu yıl üreticinin umutlu olduğunu söyledi.