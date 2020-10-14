“Teşvikler ve destekler yeni normale göre kurgulanmalı”        

14 Ekim 2020

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

Salgınla birlikte başlayan yeni normalde ekonomilerin de dönüştüğüne dikkat çeken Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, bu süreçte yerli üretimin ayakta kalabilmesi için yeni normale uygun yeni kamusal destek ve teşvik sistemlerine ihtiyaç olduğunu belirtti. Kızıltan, “Üreticiler ne üretirse üretsin artık tüm bu süreçlerde yeni normal kavramını düşünmek zorundalar. Elbette tüm bu süreçler yeni maliyetler demek. Bu noktada kapsamlı destek mekanizmalarının veya teşvik edici sistemlerin kamu tarafından düşünülmesi gerekiyor” dedi.

Yerli ürün ve üretime destek konusunun pandemi gibi kriz dönemlerinde daha önemli ve stratejik hale geldiğini kaydeden Ayhan Kızıltan, yerli üretime destek için kamunun daha korumacı politikalar geliştirmesi gerektiğini belirtti. Özellikle son yıllardaki döviz kurlarındaki dalgalanmaların yerli firmaları olumsuz etkilediğini vurgulayan Kızıltan, “Kendi üretme imkanımız olan alanlarda artık ithalattan vazgeçmek zorundayız. Bugün dünyanın en liberal ülkeleri bile yerli ürünlerinde korumacılık yapıyor. Biz de tarıma, sanayiye yerli ve milli üretimimize daha çok destek vermek zorundayız. Bırakın ürünü, ABD nitelikli göçmenlerin bile ülkeye girmesine izin vermeyen bir yasa çıkarıyor” diye konuştu. “Dövizdeki dalgalanma hammadde ithalatını artırıyor” Firmaların dövizdeki belirsizlik nedeniyle hammadde ithalatını artırdığını kaydeden Ayhan Kızıltan, şöyle devam etti: “Sanayi üretiyor ve stokluyor, çünkü ne olacağını bilmiyor. Bu çok önemli bir sorun. Kur dalgalanmalarından endişe duyan sanayici ve üretici hammadde ithalatını artırıyor ve stok yapıyor. Bunu nasıl pazarlayacağı başka bir sorun. Bundan dolayı yerli ve milli üretimin, yerli markaların ve ürünlerin desteklenmesi hayati bir konudur.”

Savunma sanayisinde yakalanan başarıların bunun bir rol modeli ve ispatı olduğunu düşünen Kızıltan, “Neden aynı şey tüm üretim alanlarında yapılmasın. Düne kadar satın aldığımız birçok şeyi savunma sanayimiz kendi yapabiliyor. Çünkü bu konuda bir kararlılık gösterildi, destek verildi ve sonuç ortada. Bu sahada artık çalışan ve her geçen gün daha verimli ve yetkin hale gelen insan kaynağı da cabası. Türkiye olarak savunma sanayisinde yapılan yerli ve milli destek stratejisi tüm sanayi, üretim ve hizmet alanlarına yansımalıdır” ifadelerini kullandı.

“Teşvikler ve destekler yeni normale göre kurgulanmalı”

Yerli ürün ve üretime destek konusunun pandemi gibi kriz dönemlerinde stratejik hale geldiğini kaydeden Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, yerli üretime destek için kamunun daha korumacı politikalar geliştirmesi gerektiğini belirtti. Kızıltan, “Yeni normale uygun yeni kamusal destek ve teşvik sistemlerine ihtiyaç var” dedi.

MTSO, yerli üretimi üç temel proje üzerinden destekleyecek



MTSO olarak Mersin’deki yerli üretimin desteklenmesi için üç temel projeye odaklandıklarını kaydeden Ayhan Kızıltan, ilk projelerinin milli ve yerli üretim vizyonuna destek verecek olan Mersin Tarım ve Gıda Teknoparkı olduğunu kaydetti. Mersin’de sağlık, medikal, turizm gibi birden fazla sektörü tetikleyecek olan Mersin Sağlık Köyü projesini ise alternatif turizm hedefi ne uygun geliştirdiklerini belirten Kızıltan, projeyle ilgili fi zibilite çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü aktardı. Kızıltan, MTSO Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışmanlık Merkezi projesi ile de sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu CATIA ve SOLID tasarım hizmeti vereceklerini kaydetti. Başkan Kızıltan, söz konusu programlara yönelik uygulamalı eğitimler düzenleyerek sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel yetiştireceklerini Ansy programı ile de yatırım öncesi fabrika simülasyonu ya da üretim süreçlerinin incelenmesi için simülasyon hizmeti verileceğini kaydetti.