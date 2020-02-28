THY, 2023'de 450 uçak ile 120 milyon yolcu taşımayı hedefledi

28 Şubat 2020

FİKRİ CİNOKUR

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Finans Derneği tarafından Ankara'da 3 ayda bir düzenlenen 'Atlıspor Buluşmaları''nın konuğu oldu. Kamu, özel sektör ve üniversite finansçılarının oluşturduğu Finans Derneği üyelerine sunum yapan THY Genel Müdürü Ekşi, THY'nin 2023 hedeflerini anlattı.

THY'nin 2003 yılında yükselişe geçtiğini, bu dönemde 65 uçak, 55 ülke ve 103 noktaya uçtuğunu, 2006 yılında ise hisselerinin yüzde 51'nin özelleştirildiğini anlatan THY Genel Müdürü Ekşi, 2006 da 103 uçak ile 69 ülkede 109 noktaya uçtuğunu anımsattı.

Bugün 127 ülke ile dünyanın en çok ülkesine uçan şirket unvanına sahip THY'nin, İstanbul Havaalanı'ndan 319 şehre ve 322 havalimanına uçuş gerçekleştirdiğini anlatan Bilal Ekşi, ''2019 yılında 74.3 milyon yolcu taşıdık. 2020 yılında 80 milyon yolcu taşımayı hedefledik. THY aynı zamanda Avrupa'nın en çok yolcu taşıyan şirketi. Lutfhansa 71 milyon, AırFrance 52 milyon, Brıstısh Aırways 38 milyon ve Aeroflot ise 37 milyon yolcu taşıdı'' dedi.

-THY filosunun yaş ortalaması 8,3

THY filosunun yaş ortalamasının 8,3 olduğunu anlatan Ekşi, şöyle devam etti. ''Filo yaş ortalaması 8,3 olan THY 356 uçak ile faaliyetini sürdürüyor. Dünyanın en büyük 10. filosu olan THY'nın 200 yeni uçak siparişi var. 2023 hedefimiz 450 uçağa sahip olmak ve 120 milyon yolcu taşımak. İstanbul Havalimanı 200 milyon yolcu kapasitesi ile Dünyanın en büyük havalimanı. İstanbul Havalimanı'nın açılıştan 1 Şubat 2020 tarihine kadar THY 46 milyon 281 bin 667 yolcu taşıdı ve 288 bin 042 sefer gerçekleştirdi. İGA ise 57 milyon 949 bin 473 yolcuya, 362 bin 43 sefere ev sahipliği yaptı.''

İstanbul Havalimanının 2025'de GSMH'ye yüzde 4,9, istihdama ise 225 bin kişi katkısı olacağını anlatan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi,şöyle devam etti.

''THY Avrupa'nın 4'ncü, Dünyanın 7'nci en büyük kargo taşıyıcısı. THY 24 kargo uçağı ile 87 şehre kargo taşıyor. 2016'da 291 milyon dolar zarar ederken 2018'de 1 milyar 191 milyon dolar kar elde etti. THY'nin 29 bin 593 çalışanı var. Grup çalışan sayısı ise 65 bin 469'a ulaştı.''

Çalışanları arasında Ankara'daki üniversitelerden mezunu olanların sayısının 2 bin 579 olduğuna dikkat çeken Ekşi, THY çalışanları arasında en çok İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Uluslararası İlişkiler, Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kamu Yönetimi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı,Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile Sivil Havacılık mezunlarının ilk sırada yer aldığını sözlerine ekledi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in de konuk olduğu toplantı sonrasında Finans Derneği Başkanı Batuhan Karaer, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye plaket verdi.