“Ticaret erbabı bu dönemde hassas davranmalı”

08 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Yeni tip Koronavirüsle (Covid-19) etkin mücadele kapsamında BALKANTÜRKSİAD, Yönetim Kurulu Toplantısı’nı online platform üzerinden yapmaya başladı. BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan’ın yönettiği toplantıya katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Küresel bir sorunla, ulusal manada bir mücadele veriyoruz. ABD’den Çin’e, Almanya’dan İtalya’ya, İngiltere’den Fransa’ya kadar neredeyse bütün dünya ülkelerinin sıkıştığı, tamamen Koronavirüs’e yoğunlaştığı bir süreçten geçiyoruz. Devletimiz güçlü. Hep beraber bu süreci daha az hasarla atlatacağımıza inanıyorum” dedi. Kolay bir süreç geçirmediklerini ifade eden Başkan Aktaş şunları söyledi: “Tedbirler gereği birçok üretim yeri durdu. Herkesin hesabını kitabını çok iyi yapması gereken bir süreçteyiz. Bu dönemde birlik ve beraberliğimiz çok önemli. Özellikle ticaret erbabının bu dönemi, hassas bir şekilde geçirmesi gerekiyor. Mutlaka gelecek adına planlar yapmak lazım. Devletimizce alınan çok önemli tedbirler ve kararlar var, dinamik bir şekilde ihtiyaç gereken noktalarda yeni tedbirler de açıklanıyor. Yeni kaynaklar da oluşturulmaya çalışılıyor. Devlet bizim, ülke bizim. Birlikte hareket ederek, sabırla bunun da üstesinden geleceğiz.”

“Vatandaşımızın ayağına hizmet götürüyoruz”

Yerel yönetim olarak bu konuya ilk günden itibaren çok ciddi ve hassas yaklaştıklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Bursa, Koronavirüs salgınında Türkiye ortalamalarının altında seyrediyor. Tabi bu süreçte yerel yönetimler olarak ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapılıyor. Ekmek, süt mamulleri, erzak ve hijyen kolileri sürekli veriliyor. Kaymakamlıklarımıza ait ihtiyaç sahibi kişilerin listesi var bunlara sürekli yardımlarımız gidiyor. Bu dönemde işsiz kalmış kişilerle de irtibat kurmaya çalışıyoruz. Odalardan isimler alıyoruz. Bunları da diğer listelerle kıyaslayarak bir dağıtım kanalı oluşturuyoruz. Onun yanında kültürel olarak sanal âlemde bilgi yarışmalarından spor faaliyetlerine ve tiyatro etkinliklerine kadar vatandaşımıza tüm imkânlarımızla destek olmaya çalışıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

“Ne olursa olsun iletişimi aksatmamalıyız”

Başkan Aktaş’a katılımları için teşekkür eden BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan da, “Ekonominin yanı sıra psikolojik ve sosyal olarak da zor bir süreçten geçiyoruz. O yüzden ne olursa olsun iletişimi kesmemek, irtibatı sürdürmek hem moral hem de süreklilik açısından çok önemli. Bu tip yöntemlerle sık sık bir araya gelip gündemi değerlendireceğiz, sektörel sorunları tartışacağız, çözüm önerileri bulmaya çalışacağız. Sonuçta hayat devam ediyor, bir yandan üretim yapan çalışan arkadaşlarımız da var. Birlikte hareket ederek bu süreci olabildiğince kısa zamanda en az hasarla atlatmayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yardımlarda öncü olduk”

Bu süreçte ihtiyaç sahiplerine de gereken desteği sürdürmeyi ihmal etmediklerini dile getiren Başkan Tunakan, “Mudanya Kaymakamlığı kanalıyla bir yardımda bulunduk. Üyelerimizin bağışlarıyla Mudanyalı ihtiyaç sahibi 200 aileye Başkan Vekilimiz Fatih Şakir’in katılımıyla dağıtımlar yapıldı. Bu anlamda Bursa’da ilklerden biri olduk. İftar yemeklerine harcanacak bütçemizin de ihtiyaç sahiplerine bağışlamayı planlıyoruz. Bu tip yardımların sivil toplum kuruluşları adına önemli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

“BALKANTÜRK Akademi online olacak”

Bu dönemin yeni bir yaşam sürecini de beraberinde getireceğini belirten Başkan Tunakan şunları kaydetti: “Faaliyetlerimizi tüm tedbir ve kurallara da uyarak aksatmadan sürdürmeliyiz. Üyelerimize yönelik bilgilendirici seminerler organize eden BALKANTÜRKSİAD Akademimiz var. Akademi, çalışmalarını bu sürede online yapmak üzere bir çalışma içerisinde. En kısa zamanda bu çalışmayı gerçekleştireceğiz. Bu ilk toplantımıza Başkan Alinur Aktaş katıldı sağ olsun. Bundan sonra online yapacağımız her Yönetim Kurulu toplantımızda farklı bir konuk ağırlamak istiyoruz.”