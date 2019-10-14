“Ticaretin ekseni değişti”

14 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Bursa Şubesi (TÜMSİAD), Worldef ve Bursa Teknik Üniversitesi iş birliğiyle ‘E-İhracat Konferansı’ düzenledi. TÜMSİAD Bursa Şubesi dernek merkezinde gerçekleşen konferansa; Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Worldef Kurucu Başkanı Ömer Nart başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte çok sayıda iş adamı katıldı.

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, e-ihracat konferanslarını 18 şubede başlattıklarını, Bursa’nın da bunlardan bir tanesi olduğunu söyledi. Doğan, “Dernek olarak 2010 yılından bu yana dijitalleşme ile ilgili ciddi aksiyonlar aldık. Türkiye, üreten genişleyen, ihracatta da büyüyen bir ülke. Bu anlamda her firma buna göre aksiyon almalı. Dijital dünya, bir devrim. İçinde yaşadığımız için belki bu değişimi çok derinden hissedemiyoruz ama gerçekten çok önemli bir dönemdeyiz. Ticaretin de ekseni değişti. İşte biz bu programlarla bu çalışmalarla üyelerimizi, e-ticaret konusunda yeterli seviyede bilinçlendirmek ve neticesinde de global pazarda rekabet edebilir hale gelmelerini sağlamak istiyoruz.”

TÜMSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, e-ihracat konusunun önemine vurgu yaptı. Mustafa Kemal Şerbetçioğlu şöyle konuştu: “Üyelerimizin rekabet gücüne ve yeni piyasalara açılmasına katkı olması ümidiyle Worldef ve Bursa Teknik Üniversitesi ile birlikte tertip ettiğimiz bu önemli konferanstan azami derecede istifade etmeliyiz. Dijitalleşen dünya, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını da doğrudan etkiledi. Globalleşen ve dijitalleşen dünyada e-ticaretin önemli bir rekabet gücü sağladığı hepimizin malumudur. Artık tüketiciler, kaliteli ürünleri, binlerce kilometre uzakta da olsa online olarak alabiliyor. Ülkemizde üretilen kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler de, dünyanın dört bir yanına ulaştırılmak için bekliyor. Bizler de bu ihtiyaçtan hareketle, çağa ayak uydurarak, üretim gücü yüksek olan şehrimizi ve üyelerimizi, E-İhracat konusunda bilinçlendirerek ülkemizin bölgesel bir e-ticaret merkezi olma vizyonuna katkılar sağlamayı hedefliyoruz.”

Konuşmaların ardından; Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilal Yıldırır Keser ‘E-İhracat Nedir’, TSOFT Ticaret Yazılımları Satış Müdürü Tolgay Çetinkaya ‘E-İhracat Yazılım Teknolojileri’, Worldef Bursa Temsilcisi Mustafa Sönmezay ‘Türkiye’de ve Dünyada E-Ticaret’, Altunbilekler E-Ticaret Müdürü Sedat Ateş ‘Global Marka Konumlandırma’ ve son olarak Perla Sofa Kurucusu Yusuf Tunç da ‘E-İhracat Başarı Hikâyesi’ konu başlıklarında sunumlar gerçekleştirdi.