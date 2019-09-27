“Ticari hacmimizi artırabilecek potansiyele sahibiz”

27 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - MÜSİAD Bursa Şubesi, önemli ülkelerin Ankara Büyükelçilerini ağırlamayı sürdürüyor. MÜSİAD Dernek merkezinde gerçekleşen toplantıya; MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzales Barba, İspanya’nın İstanbul Ticaret Ataşesi Lourdes Cuevas, MÜSİAD Bursa Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Murat Bayizit ve MÜSİAD Üyeleri katıldı.

MÜSİAD Bursa Dış İlişkiler Komisyonu tarafından organize edilen toplantıda konuşan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, Bursa ve MÜSİAD’a dair bilgilendirme yaptı. Bursa ve İspanya arasındaki ticari hareketliliğe de değinen Alpay, “2018 rakamlarına göre Bursa’dan İspanya’ya gerçekleşen ihracat, 775 milyon dolar. İthalatımız ise 340 milyon dolar. Bursa’da İspanya sermayeli 28 firma bulunurken, şehrimizden İspanya’ya 442 firma ihracat yapıyor. Umarım bu gibi görüşmeler, ticari ilişkimizi daha da arttırır” diye konuştu.

“Türkiye ve İspanya iki benzer ülke”

İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzales Barba da, Türkiye ve İspanya arasında politik, stratejik ve tarihsel açıdan benzerlikler olduğuna dikkat çekti. Büyükelçi Barba şunları söyledi: “2019 yılı itibari ile Türkiye ile yaptığımız ihracat 13 milyar dolar seviyesine geldi. Türkiye, İspanya için Amerika ve Fas’tan sonra 3. büyük ihracat ülkesi. Türkiye de İspanya da lokasyon ve stratejik açıdan çok önemli bir bölgede yer alıyor. Türkiye, Ortadoğu için bir köprü vazifesi görürken, İspanya da özellikle Latin Amerika ve Mağrip bölgesi için geçiş noktası. O yüzden ikili ilişkilerimizin iyi olması gerekiyor.”

“Ticaret hacmimizi artırmalıyız”

Büyükelçi Barba, “İspanya’ya 2018 yılında toplam 82 milyon turist geldi. Nüfusumuzun neredeyse 2 katı civarında bir rakam. Dünyanın en büyük network altyapısı Çin’den sonra ülkemizde. Yüksek hızlı tren konusunda da oldukça iyiyiz. Önceki yıllarda açılan Mekke ve Medine arasındaki yüksek hızlı tren projesini biz yaptık. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 13 milyar dolar seviyelerinde. Bunu 20 milyar dolar seviyesine çıkarmalıyız. Bunla ilgili çalışma yapmalıyız. Bu rakamı yakalayabilecek potansiyele de sahibiz” değerlendirmesini yaptı. İspanya’nın İstanbul Ticaret Ataşesi Lourdes Cuevas da İspanya’ya dair detaylı bilgilendirme yaptı.