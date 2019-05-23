“Ticari ve sınai hayatın içerisinde olacağız”

23 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Demiral ve dernek üyelerinin ev sahipliğinde Almira Hotel’de gerçekleşen iftara; MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya, BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay, BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan, BALKANTÜRK Eğitimi Vakfı Başkanı Naci Şahin, GESİAD Kurucu Başkanı Orhan Efe, BUMİAD Başkanı Şaban Bozdemir, ARSİAD Başkanı Gürsel Durmuş da katıldı.

İftar programının konuğu olarak GESİAD üyelerine Uludağ Üniversitesi’nde önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 1975 yılında 8 fakülteyle kurulan UÜ’nün bugün kabına sığmayarak hem öğrenci, hem de fakülte sayısını iki katına çıkardığını söyledi. Önümüzdeki dönemde akademik ve sosyal üretimi toplumla paylaşacaklarını ifade eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Toplum ve kent dinamikleri bizlerin bir parçası. Bu sebepten yeni dönemde tüm çalışma arkadaşlarımızla akademik ve sosyal üretimi toplumla paylaşacağız” dedi.

Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verileceğinin de altını çizen Prof. Dr. Kılavuz, “Hocalarımızla birlikte sanayi ve iş insanlarıyla Ar-Ge projelerinde buluşacak, projelerimizi işbirliği içerisinde yürüteceğiz. Toplumumuzun dertlerine çözüm olacak projeler üreteceğiz. İş dünyamızın tekliflerini de ön planda tutacağız. Elini taşın altına koymak isteyen destek olacağız” diye konuştu.