TİSK’ten Mersin Üniversitesi Hastanesi’ne 800 bin TL’lik cihaz bağışı

07 Eylül 2020

MERSİN-DÜNYA

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Mikro Cerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı (TİSK MCV), Mersin Üniversitesi Hastanesi’ne, 800 bin TL değerinde mikro cerrahi uygulamalarında kullanılan SPY floresans görüntüleme cihazı hibe etti. COVID-19 nedeniyle sınırlı katılımla gerçekleştirilen bir törenle hastanenin kullanımına sunulan SPY cihazı, cerrahi tedavilerin muhtemel komplikasyonlarını azaltmakla birlikte, ameliyatın kalitesini, doğruluğunu ve güvenliğini artıracak. TİSK MCV olarak bugüne kadar 25 adet SPY cihazı ve 8 adet cerrahi mikroskopu Türkiye sathında Devlet Hastaneleri ve Devlet Üniversite Hastanelerine bağışladıklarını belirten vakfın Başkan Yardımcısı M.Sinan Abeş, “SPY cihazımızın Mersin Üniversitesi’nin gerek cerrahi uygulamalarına gerekse bilimsel araştırmalarına katkı sağlamasını umut ediyoruz” dedi. Mersin Üniversitesi Rektörü Ahmet Çamsarı, “Özellikle büyük yaralanmalar sonrasında gerçekleşen mikrocerrahi ameliyatlarında SPY cihazı önemli başarılar sağlıyor. Aynı zamanda cerrahi tedavilerin olası komplikasyonlarını azaltıyor, ameliyatın kalitesini, doğruluğunu ve güvenliğini artırıyor” diye konuştu.