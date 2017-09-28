TKYD'den, 'kurumsal yönetim' toplantısı

28 Eylül 2017

Zehra Oruç



BURSA- Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BOSİAD) işbirliği ve BUSİAD, BUİKAD, RUMELİSİAD, TÜGİAD kuruluşlarının desteğiyle ​​düzenlenen “Neden Kurumsal Yönetim?” konulu toplantı Bursa iş dünyasını yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın Pandır’ın moderatörlüğündeki toplantıda, Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar ve Bayazıt Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Bayazıt, kurumsal yönetim ile ilgili görüşlerini paylaşarak, soruları yanıtladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan BOSİAD Başkanı Abdullah Bayrak, günümüzde kurumsal yönetimin, şirketlerin varlıklarını sürdürebilmeleri adına en önemli olgulardan biri olduğuna vurgu yaparken, TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın Pandır da, dünyada da yeni bir kavram olan kurumsal denetimin, Türkiye’de aile şirketlerinde de yaygınlaşmaya başladığını söyledi.



Toplantının ardından katılımcılara teşekkür plaketleri takdim edildi.