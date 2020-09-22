TMO'nun kuru kayısı alım fiyatı Malatya'da sevinçle karşılandı

22 Eylül 2020

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kuru kayısıyı 21-23 liradan alacağını açıklaması, Malatya'da sevinçle karşılandı.

Bakan Pakdemirli'nin TMO'ya verilen görev doğrultusunda ilk kez kayısı alımı yaptıklarını belirterek, "2020 yılı 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan, kükürtlenmemiş (gün kurusu) için ise 23 liradan alıyoruz." açıklaması, "Dünyanın kayısı başkenti" olarak nitelendirilen Malatya'da sevinç yarattı.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin gerçekleştirildiği Malatya'da, kayısının ilk defa TMO'nun müdahale alımları kapsamına alınmasını ve açıklanan fiyatı, sektör temsilcileri değerlendirdi.

"Devletin ürüne sahip çıkması herkes açısından önemli"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan açıklamasında, kayısının Malatya ekonomisinin can damarı olduğunu söyledi.

TMO'nun kayısı alımını açıklamasıyla Malatya'nın tarihi bir gün yaşadığını belirten Özcan, "30 yıllık bir hayaldi, gerçeğe dönüştü." dedi.

Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuru incir ve üzümdeki TMO'nun alım müdahalelerinin kuru kayısıda da uygulanacağı müjdesini verdikten sonra konunun en önemli altyapısı olan lisanslı deponun hayata geçirilmesi için yoğun mesai harcadıklarını aktararak, şöyle devam etti: "Yaklaşık 1 yıldır lisanslı deponun faaliyete geçirilmesi için yoğun bir mücadele verdik. Depomuzun lisanslarını aldıktan hemen sonra Tarım ve Orman Bakanımıza 'Artık kuru kayısı alım müdahalelerinin önünde herhangi bir engel kalmadığını' belirttik. Açıklanan kuru kayısı fiyatları üretici ve ihracatçı açısından çok mutlu edici noktaya gelmiştir. Öncelikle kuru kayısıda ciddi anlamda bir istikrar artık söz konusu. Mahsulün azlığı ve çokluğunun yarattığı dalgalı piyasalardan istikrarlı bir dönem başlıyor."

Özcan, üretim maliyetleri artarken ürünün fiyatlarının geriye gittiği dönemler yaşadıklarını anlatarak, "TMO'nun müdahale kararı artık bunun önüne de geçecek. Artık her yıl TMO ürün fiyatlarını güncelleyecek. Burada devlet desteğini almış olmak her açıdan çok önemli. Artık ithalatçı da şunu bilecek ki bu ürünün başka bir sahibi var. Devletin ürüne sahiplik etmesi herkes açısından önemli. Bugünden sonra herkes kuru kayısıyla ilgili yol haritalarını önüne koyduğunda üreticiyi mağdur etmeyecek, şehir ve ülke ekonomisinin arzu ettiği rakamlara getirecek şekilde bir davranış sergilemek zorunda kalacak." diye konuştu.

Kaynak: AA