TOBB KGK Doğu Marmara Bölge Temsilcisi Sevgi Saygın oldu

27 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - TOBB girişimci kurulları bölge temsilciliği seçimleri tamamlandı. Yapılan seçimler sonucunda Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerini kapsayan 8.Bölge/Doğu Marmara Bölgesi Temsilciliği seçimini TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevgi Saygın kazandı. Yedek üye ise Bolu Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Emine Yüce oldu. Seçim sonuçlarının kadın girişimcilere ve bölgeye hayırlı olmasını dileyen Sevgi Saygın, “Bölgemizdeki kadın girişimci kurullarımızın başkanlarının oylarıyla seçilmiş olduğum TOBB Doğu Marmara Bölge Temsilciliği görevini tüm kadın girişimcilerimizin aktif katılımıyla gerçekleştirerek önemli çalışmalara imza atacağız” dedi.



“Kadın girişimcilerin önünü açacağız”

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu bünyesinde, kadın girişimcilerin önünü açma hedefiyle gerçekleştirdikleri çalışmaları tüm bölgeye yaymak istediklerini belirten Sevgi Saygın, gerekli adımları hızla atmaya başlayacaklarını söyledi. Dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olmayı hedefleyen Türkiye için kadınların ekonomiye katılmasının kritik önemde olduğunu ifade eden Saygın, “Ülkemizin 2023 yılı kadınların iş gücüne katılım hedefi oranı yüzde 41’dir. Bu hedefe ulaşmak ve kadınların iş dünyasında hak ettikleri yeri almalarını sağlamak için Kadın Girişimci Kurullarımıza büyük sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğun bilincinde olarak hep birlikte büyük bir azim ve kararlıkla çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Bölgedeki potansiyeli harekete geçireceğiz”

Bursa ve Doğu Marmara bölgesinin girişimciler açısından son derece elverişli bir ekosisteme sahip olduğunu ifade eden Saygın, bölgedeki kadın girişimci potansiyelini harekete geçirerek Türkiye’nin kalkınma hamlesine destek olmayı hedeflediklerini vurguladı. Bölgenin güçlü sanayi ve üretim altyapısının yanı sıra tarihi ve kültürel çeşitliliği de barındırdığını belirterek, “Bu avantajları kullanarak, nitelikli kadın girişimcileri ekonomimize kazandırmayı istiyoruz.” dedi.