Tofaş’tan 50’inci yılda ‘50 Pota’ projesiyle basketbola destek

17 Eylül 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Açılış konuşmasını yapan Tofaş Spor Kulübü Başkanı ve Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Türkiye’de sporun yaygınlaşmasının önemli olduğundan hareketle yaşadığımız, hayat bulduğumuz Bursa şehrinde böyle bir proje yapma kararı aldık. Tofaş’ın 50’inci yılında Bursa’da 50 tane semt sahası projesini başlattık. Bugün 50 potanın 30’u hizmete sunuluyor” dedi. Sporun da başlı başına bir eğitim olduğuna değinen Eroldu, iyi eğitimi, derslik dışına da yaymayı amaçladıklarını belirtti. Eroldu, yerel yönetimin de projede kendilerine destek verdiğini sözlerine ekledi. Basketbolu günlük hayatla özdeşleştirmeyi hedefleri arasına aldıklarından bahseden Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan da, “Federasyon olarak bu tür projelerin her zaman yanında olacağız” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da etkinlikte hazır bulundu.