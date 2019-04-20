Tohumlar Nilüfer’de takas edildi

20 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Ekolojik tarım yaygınlaşması ve yerel tohumun korunup, gelecek kuşaklara aktarılması için önemli çalışmaları hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, bunun yanında her yıl düzenlediği “Tohum Takas Şenliği”nde de yüz binlerce tohumun takas edilerek yerel tohumların Türkiye’nin dört bir yanına yayılmasını sağlıyor.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve EKODER iş birliğiyle bu yıl da “Tohum Takas Şenliği” düzenledi. Bu yıl 5’incisi düzenlenen etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşti. Nilüfer 5. Tohum Takas Şenliği’nde “Sürdürülebilir Tohumların Buluşması” forumu ile tohum ve fide, solucan gübresi, file çanta, tohum topları, sabun ve sirke yapım atölyeleri de düzenlendi. Nilüfer 5. Tohum Takas Şenliği’nde, Nilüfer Kent Konseyi Kırsal Alan Çalışma Grubu ve EKODER gönüllülerinin hazırladıkları 25 çeşitten, toplam beş bin paket tohum, katılanlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Etkinlikte, çeşitli il ve ilçelerden gelen kurum, dernek ve tohum gönüllüleri de, ellerindeki yerel tohumları takas etti.

Konak Kapalı Pazar Alanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Sürdürülebilir bir yaşam için büyük katkı sağlayan buluşmamız, yaygınlaşıyor, farkındalık, kentin hatta ülkemizin dört bir yanına yayılıyor. Bu buluşmada, çok fazla emek, alın teri ve en önemlisi yerele, sürdürülebilir tarıma yönelik büyük sevgiyle gerçekleştirilen örnek bir iş birliği var. Aslında bugün burada, geleceğe olan borcumuzu kısmen de olsa yerine getirmiş oluyoruz” dedi.

Yerel tohumların her geçen yıl kaybedildiğine dikkat çeken Başkan Turgay Erdem, bu nedenle Nilüfer Belediyesi olarak kaybolan tohumları bulmak, saklamak, paylaşmak, üreterek çoğaltmak için kutsal bir iş üstlendiklerini ifade etti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bütün bunları yaparken amacımız, tohum çeşitliliğimizi korumak, yarınlarımıza aktarabilmek. Bu, özverili çalışmaları gerçekleştiren, bostanda toprağın türküsünü filizlendiren bütün arkadaşlarıma kentim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tohumun önemine vurgu yapan Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp de, dünya küresel sermayesinin, tohumu kendi tekeline alarak, bir silah olarak kullanmaya başladığına dikkat çekti. Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen “Sürdürülebilir Tohumların Buluşması” forumunda, çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile ziraat odaları başkanları, tohum konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaştı.