Toplu ulaşım araçlarının ultraviyole ışınla virüsten arındırılması gündemde

15 Mayıs 2020

KAYSERİ/DÜNYA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile ASPİLSAN Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Turan Özdemir'in katıldığı ve video konferansla yapılan toplantıda, toplu ulaşım araçlarının ultraviyole ışınlarla virüslerden arındırılması ele alındı.

Özdemir tarafından ultraviyole ışınlarla ortam sterilizasyonu ile ilgili yaptığı detaylı sunum sonrası açıklama yapan Büyükkılıç, “Ulaşım birimlerimizin sterilizasyonu ile ilgili neler yapabileceğimizi değerlendirdik ve dünyadaki uygulamalarla ilgili teknik gelişmeleri gözden geçirdik. Bu konuda ultraviyole ışınlarından nasıl yararlanılacağını ele aldık. İnşallah Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda yapacağı çalışmalar sadece Kayseri ve Türkiye’ye değil dünyaya ışık tutacak bir öngörüyü içeren yaklaşıma sahiptir. Umarım bu çalışmalarımızda başarılı ve faydalı oluruz” diye konuştu.