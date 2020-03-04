Toplu ulaşım filosunda gençleştirme sürüyor

04 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa’da ulaşımın sorun olmaktan çıkması için akıllı kavşak uygulamaları, raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu, yeni yollar, köprü ve kavşak gibi fiziki yatırımlara ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da toplu taşıma araçlarını vatandaşlar için daha cazip hale getiriyor. Bu konuda özel halk otobüsçüleri ile işbirliğine giden Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl 12 metrelik 25 yeni otobüsü, geçen ay da Gemlik İlçesi’nde 28 adet yeni mikrobüsü hizmete almıştı. Toplu taşıma araçlarının daha konforlu hale gelmesi amacıyla yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Bursa Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası ile işbirliği yaparak 8,5 metrelik engelli rampalı, klimalı ve alçak tabanlı 10 adet yeni aracı hizmete aldı.

Konforlu ulaşım

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Sadi Eren ile birlikte yeni alınan araçları Burulaş sahasında inceledi. Yeni yollar, köprülü kavşaklar ve raylı sistem yatırımlarının bir taraftan devam ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Ancak sadece bu fiziki yatırımlarla ulaşım sorununu tamamen çözemeyiz. Nüfusumuz her yıl 50-60 bin artarken, trafiğe çıkan araç sayısı da sürekli artıyor. Bizim öncelikle Bursa’da toplu ulaşım kültürünü yaygınlaştırmamız gerekli. Bunun için de toplu ulaşımı halkımız için cazip ve konforlu hale getirmeliyiz. Bu nedenle sürekli yeni hatlar oluşturuyoruz ve toplu ulaşım araçlarını yeniliyoruz. Bu konuda özel halk otobüsçülerimiz de değişim ve yenileme konusunda özverili davranıyor. Hizmet kervanına dahil olan 10 yeni aracımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Sadi Eren de Bursalılara daha kaliteli hizmet sunmak için yenileme çalışmalarının devam edeceğini belirterek, verdikleri destekler nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti.