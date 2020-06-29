“Torbalı özel teşviklerle desteklenmeli”

29 Haziran 2020

İZMİR-DÜNYA

Son 10 yıldır 13 ila 15 firma ile Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) 100 büyük sanayi kuruluşu arasına giren Torbalı, 2019 yılında ise 9 firma ile listede yer aldı. EBSO’nun “üretimden satışlar” kriterine göre bölgenin 100 büyük firması arasına 9 firma ile girmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, “İlk kez üzüldük. Torbalı özel teşvikler ile desteklenmeli” dedi.

45 milyar lira vergi tahsilat tutarı ile İzmir’in ödediği verginin yüzde 49’unu karşılayan, ihracatta Trabzon ve Eskişehir gibi büyük şehirleri geride bırakan Torbalı'nın listede ilk kez az firma ile yer aldığını dile getiren Abdulvahap Olgun, “İlçemizdeki firmalar gerek üretimlerini gerekse satışlarını her yıl artırıyordu. Ama bu yıl bir gerileme yaşadık. İlçemizin başarısını daimi kılabilmek adına bölgeye özel yatırım teşvikleri getirilmesi gerekiyor. Ülkede yatırım teşvikleri de artırılmalıdır” diye konuştu. Torbalı’da özellikle bu yılın ikinci çeyreğinde yaşanan pandemi dönemindeki olağanüstü süreçten firmaların çok etkilendiğini bildiren Olgun, “Bu dönemde sadece ihracatçılarımız kur avantajından dolayı dönemi en az hasarla atlattı ve atlatmaya devam ediyor. Ülkece tarıma ve üretime dayalı bir ekonomi anlayışı benimsememiz gerekiyor” diye konuştu.

EBSO’nun 38 yıldır aralıksız sürdürdüğü, en büyük ilk 100 değerlendirmesinin sonuçlarına göre listeye giren Torbalı’daki firmalar arasında ilk sırayı; Philsa Philip Morris aldı. Listede Philsa Philip Morris’in ardından sırasıyla, JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş., Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş., T.T.L. Tütün San. ve Dış Tic. A.Ş., Tukaş Gıda San. ve TİC. A.Ş., Agromey Gıda ve Yem San. ve TİC. A.Ş., Ekoten Tekstil San. ve TİC. A.Ş., Bambi Mobilya ve Yatak Sanayi A.Ş. ve Heper Metal Döküm San. ve TİC. A.Ş. yer aldı.