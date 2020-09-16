TOSB’da inovasyon odaklı dört ana hizmet merkezi açıldı

16 Eylül 2020

KÜBRA OĞURLU-KOCAELİ

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) İnovasyon Merkezi, TOSB Yönetim Kurulu Genişletilmiş Toplantısı’nda yeni birimlerini hayata geçirdi. Yeni teknolojilere yatırım yapan TOSB İnovasyon Merkezi’nin bünyesinde dört ana hizmet merkezi açıldı. Tasarım Atölyesi, Dijital Dönüşüm Ofisi, Hızlı Prototipleme Atölyesi ve Eğitim Atölyesi’nin açılışları, beş girişimcinin dijital dönüşüm örneklerini TOSB Yönetim Kurulu Üyeleri’ne tanıttıkları programda gerçekleştirildi.

Hizmete açılan birimlerde, start-up’lara ve TOSB üyesi firmalara ileri seviye yüzey modelleme mekanik endüstriyel tasarım yazılımları ve tasarım programlarına erişim imkanı sağlanacağı belirtilirken, aynı zamanda hızlı prototip üretim desteği verileceği ve dijital dönüşüm çözümlerinin örneklerinin sunulacağı bir platform olarak faaliyet göstereceği ifade edildi. Öte yandan Katmanlı Üretim Müşteri Deneyim Merkezi, Girişim Evi, Bağlantılı ve Otonom Araç Test Parkuru, Otonom Mentör Ağı birimlerinin de çalışmalarına ara vermeden devam ettiği dile getirildi.

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, “TOSB İnovasyon Merkezimize yeni eklenen 4 ana birim ile toplam birim sayımızı 9’a yükselttik. Yeni eklenen Tasarım Atölyesi, Dijital Dönüşüm Ofisi, Eğitim Atölyesi ve Hızlı Prototipleme Atölyesi ile girişimciler ile TOSB üyelerine birlikte çalışabilecekleri alanlar yaratıyoruz” diye konuştu. TOSB İnovasyondan Sorumlu YK Üyesi Ömer Burhanoğlu da, “TOSB olarak sadece bir üretim bölgesi olarak kalmamaya; inovasyon ekosistemi ve start-upların çıktığı bir bölge olmaya çalışıyoruz” dedi.