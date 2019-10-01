TOSYÖV Bursa 30'uncu kuruluş yılında KOBİ Ödülleri verecek

01 Ekim 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Türkiye Orta Ölçekli Sanayiciler ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Bursa Başkanı Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş ve yönetim kurulu üyeleri, Dünya Gazetesi Bursa Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi’yi ziyaret etti. Ziyarette hedef ve projelerini anlatan Başkan Gül Çiçek Zengin Bintaş, bu yıl ilk kez düzenleyecekleri ödül töreni ile KOBİ’leri ödüllendireceklerini açıkladı. Başvuruların 21 Ekim’de başlayacağını belirten Bintaş, “Ülkemizin, Bursa’mızın gelişimine katkıda bulunan örnek ve öncü firmaları teşvik etmek ve onurlandırmak amacıyla TOSYÖV Bursa Derneği’ne üye olan KOBİ ölçeğindeki işletmelere bu yıl ilk defa TOSYÖV Bursa KOBİ Ödülü verilecek. Başvurular www.tosyovbursa.org internet adresi üzerinden yapılacak ve değerlendirmeye alınacak. Ödüller; Üniversite-Sanayi İşbirliği Yapan KOBİ, Çevreci KOBİ, Ar-Ge İnovasyon Rekortmeni KOBİ, İhracat Rekortmeni KOBİ, Gelişen KOBİ, Güvenli KOBİ olmak üzere 6 farklı kategoride verilecek” dedi.

Önem verdikleri bir diğer projenin de sektör bazlı 4.0 etkinlikleri olduğunu kaydeden Başkan Bintaş, 15 Ekim’de Endüstri 4.0 ve Akıllı Üretim Sistemleri konusunda uzman bir firma ve eğitmen ile Avrupa’da Endüstri 4.0 alanında en yetkin kuruluşların başında gelen Aachen RWTH Üniversitesi Industry 4.0 Maturity Center desteği ile Türkiye’de ilk defa yurtdışı sertifikalı bir eğitim gerçekleştireceklerinin bilgisini verdi. Bintaş, 3.0 ile 4.0 Geçiş Yol Haritası, Bilgi Teknolojileri (BT) altyapısı, Operasyon Teknolojileri (OT) altyapısı, BT/OT entegrasyonları gibi konuları0ne le alınacağı eğitimlerin yanı sıra Türkiye’de ilk olacak 2 günlük Endüstri 4.0 Bootcamp düzenleme kararı aldıklarını açıkladı. Gül Çiçek Zengin Bintaş, işletmelerin Endüstri 4.0 Olgunluk Seviye Ölçüm yöntem ve uygulama bilgilendirme çalışmalarına da başlayacaklarının bilgisini verdi.

2'nci kuşak lider yetiştirme eğitimlerinde 4'üncü dönem

TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği olarak, Yönetim Bilimleri Akademisi üzerinden yürüttükleri 2. kuşak lider yetiştirme okulunda da markalaştıklarını belirten Gül Çiçek Zengin Bintaş, “2013’ün sonlarında start verdiğimiz eğitim çalışmaları ile bugüne kadar toplamda 45 ikinci kuşak yöneticiye eğitim verildi. Dijitalleşme, akıllı üretim sistemi ve inovasyon temasıyla Kasım ayında açılması planlanan 4. Dönem Lider Yetiştirme Eğitiminde workshop çalışmalar yer alacak” dedi. KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerini de sürdürdüklerinden bahseden Bintaş, kırsal bölgelerde yaşayan girişimcileri de belgelendirdiklerini söyledi. Bintaş, toplamda 20 katılımcıya eğitim verdiklerini kaydetti.