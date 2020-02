Tour Of Antalya yarışları, Antalya'nın marka değerini artıracak

06 Şubat 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, turizmin 12 aya yayılması ve çeşitlendirilmesinde spor turizminin kentin markasına katma değer katacağını belirtti.

AKRA Hotel , Corendon Airlines, Fraport TAV Antalya Airport ve Diana Travel firmalarının sponsorluğunda 20-23 Şubat tarihleri arasında bu yıl 3'ncüsü gerçekleştirilecek Tour Of Antalya Bisiklet yarışları tanıtım toplantısı yapıldı. Ana teması 'Antalya’nın Doğal Güzellikleri' olacak yarışlara 23 ülkeden 29 takım ve 174 bisikletçi katılacak.

Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş konuşmasında, Tour of Antalya'nın hem ülke hem de kent turizmi hedeflerinde çok büyük katkısı olduğunu söyledi. Ateş, şöyle devam etti.

''Tour of Antalya yarışlarında hedeflerimiz çok büyük. Öncelikli hedefimiz, Tour of Antalya’yı kendi kategorisindeki yarışların en önemlilerinden biri haline getirmek. Kent olarak bu yarışı daha da fazla desteklemeliyiz. 23 ülkeden takımların katılacağı yarışlar Antalya'nın tanıtımı için çok önemli bir etkinlik. Yarışmaya katılan ülkeler, turistik olarak Antalya’ya büyük ilgi gösteren ülkeler. Bu yılki temamız Antalya’nın doğal güzellikleri olduğu için şehrimizin dağlarını, sahillerini, şelalelerini ve mağaralarını yani mükemmel destinasyonlarını öne çıkaracağız.''

Ateş, ayrıca 23 Şubat 2020 Pazar günü gerçekleştirecek yarışlarda da ‘Kadına Şiddete Hayır'' konusunda farkındalık sürüşü düzenleneceğini kaydetti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, her zaman bu tür organizasyonlara destek verdiklerini bildirdi. Tour of Antalya'nın kent için çok büyük kazanç olduğunu vurgulayan Böcek,'' Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu organizasyonların bir parçası olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Her yıl, bir önceki yıldan daha ileriye gidiyoruz. Antalyalıları yarışları izlemeye davet ediyoruz'' dedi.

AKRA Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut ise, sponsor oldukları ''Tour of Antalya''nın üç yılda geldiği yerin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Barut, şunları kaydetti.

''AKRA Hotels olarak vizyon projemiz olan Tour of Antalya’nın istikrarlı gelişimi sebebiyle çok mutluyuz. Antalya’yı bir bisiklet destinasyonu yapma hedefimizden ayrılmadık ve bu yolda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Tour of Antalya, bir anlamda AKRA Hotels olarak şehrimize ve halkımıza bir hediyemiz. Antalya, bölgenin en önemli bisiklet merkezlerinden biri olmaya devam edecek.''

-Antalya bisiklet spor turizminde dünyada önemli yere geldi

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Tour of Antalya bisklet yarışlarının, turistik getirisi çok yüksek olan bir organizasyon olduğunu bildirdi. Dünyada spor turizminin büyümeye devam ettiğine dikkat çeken Küçükbakırcı, sözlerini şöyle tamamladı.

''Antalya bisiklet turizminde dünyanın en önemli bölgelerinden biri oldu. Ülke olarak çok büyük bir potansiyele sahibiz. Tour of Antalya gibi etkinliklere değer veriyoruz. Antalya futboldan sonra bisiklet sporunda da kamp yeri oluyor. Dünyada 650 milyon kişi spor turizmi yapıyor. 65 bin kişi de bundan ekmek yiyor. Bisiklet sporu ve turizminde dünya sıralamasında ön sıralara çıkıyoruz. Tanıtım arttıkça turist de artacak.''