Trabzon iş dünyasının talepleri TOBB ve bakanlıklara iletiliyor

10 Nisan 2020

OSMAN ŞİŞKO-TRABZON

Hacısalihoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle bugüne kadar Trabzon iş dünyasından gelen 75 talep ve çözüm önerisini TOBB kanalıyla bakanlıklara ilettiklerini vurgulayarak, bu sorunların büyük bölümünün çıkarılan desteklerle çözüldüğünü vurguladı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’deki 365 oda ve borsa başkanıyla video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmaya yönelik alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar ile mevcut duruma ilişkin istişare yapıldı.

“Üyelerimizin talep ve önerilerini anında iletiyoruz”

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, koronavirüs salgınının başlangıcından bugüne kadar üyelerin taleplerini ve çözüm önerilerini anında TOBB kanalıyla ilgili bakanlıklara ilettiklerini ve iletmeye devam ettiklerini belirterek, “Salgının etkileri görülmeye başlar başlamaz üyelerimize SMS yoluyla bir form gönderdik. Bu formda belirttikleri sorunları, talepleri ve çözüm önerilerini TOBB’a gönderiyoruz. Burada derlenen sorunlar bakanlıklara iletiliyor ve ivedi şekilde iş dünyamızın bu salgından en az hasarla çıkması için gerekli düzenlemeler yapılıyor. Ayrıca sektörlerin sorunlarını daha iyi analiz edebilmek açısından meslek komitesi üyelerimizden de sektörlerinin sorunlarına ve taleplerine ilişkin görüşlerini aldık. Bugüne kadar Trabzon iş dünyasından yaklaşık 75 sorun, talep ve öneri geldi. Bunların önemli bir bölümü ilgili bakanlıklarca çıkarılan desteklerle çözüldü. Kalanların çözümü için de tüm gücümüzle çalışıyoruz. Alınan önlemler ve çıkarılan desteklerle ilgili bilgilendirmeleri de gerek internet sitemiz gerekse sosyal medya hesaplarımız üzerinden üyelerimize duyuruyoruz. Amacımız bu dönemi hem sağlık olarak hem de ekonomimiz yönünden en az hasarla atlatmaktır” diye konuştu.

Hacısalihoğlu işadamlarının talep ve çözüm önerilerini https://forms.gle/sBZKHGm9GscXVScYA linki üzerinden kendilerine iletebileceklerini de vurguladı.