Trabzon köşe bucak temizlenip ilaçlanıyor

26 Mart 2020

OSMAN ŞİŞKO-TRABZON

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Teyakkuz halinde olan Büyükşehir ekipleri, merkez ve ilçelerde bir yandan dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirirken bir yandan da cadde ve sokakları deterjanlı su ile yıkıyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri her gün belirlenen yoğun program dahilinde adeta dezenfekte edilmeyen yer bırakmıyor. Ekipler, Trabzon’da koronavirüs merkezi olarak belirlenen Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere tüm hastanelerde ve araçlarında, Merkez Bankası ile kamu bankaları şubelerinde ayrıca şehir genelindeki otobüs duraklarında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de, koronavirüse karşı yürüttüğü temizlik çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, halkın yoğun olarak bulunduğu Maraş Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Pazarkapı Mahallesi, Trabzon Otogarı çevresi ile birlikte merkez ve ilçelerdeki mahalle ve sokakları deterjanlı su ile temizliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Büyükşehir Belediyesi olarak koronavirüsle mücadele kapsamında çok yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına ilk günden itibaren en üst düzeyde önlem alıyoruz. Bu kapsamda merkez ve ilçelerimizde yoğun bir dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyoruz. Yine merkez ile ilçelerde cadde ve sokakları yıkama çalışmalarımız program dahilinde sürüyor. Çalışmalarımızla ilgili hemşehrilerimizden de memnuniyetlerini dile getiren önemli geri dönüşler alıyoruz. Halkımızı koronavirüsten korumak adına yürüttüğümüz çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadeleri kullanıldı.