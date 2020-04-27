Trabzon TEKNOKENT’ten sağlık çalışanlarına 3D maske desteği

27 Nisan 2020

Trabzon Teknokent Genel Müdürü Ömer Kurnaz, bu süreçteki dayanışmanın farkındalığının oluşmasına bir nebze katkıda bulunmak istediğini belirterek, “Küresel olarak mücadele ettiğimiz Covid-19 salgınının hayatımızı ciddi şekilde etkilediği bu günlerde kuşkusuz en ağır sorumluluğu sağlık çalışanlarımız üstlenmiş durumdadır. Sağlık çalışanlarımızın yapmış olduğu büyük fedakarlığın farkında olarak çok önemsemekteyiz. Sürecin başından bu yana birçok Teknoloji Geliştirme Bölgesinde olduğu gibi, Trabzon TEKNOKENT olarak bizler de Bölgemizdeki mevcut firmalarımızın altyapısını kullanarak, 3D yazıcılarda koruyucu yüz siperliği üretmeye başladık. Ürettiğimiz bu siperlikleri ihtiyaç duyulan sağlık kurumlarına ileterek küçük de olsa destek olmaya çalıştık. Ancak takdir edersiniz ki 3D yazıcılar prototip üretmeye uygun olup, seri üretime uygun olmadıklarından, üretilen siperliklerin oldukça sınırlı sayıda olması bizleri farklı çözüm arayışlarına yönlendirmiştir’’ şeklinde konuştu

Kurnaz,’’Sürecin devamında, aynı çalışmaları yürütmekte olan Samsun TEKNOPARK ile işbirliği yapılmış olup, bu iş birliği içerisine Samsun'un öncü kuruluşlarından SAMPA Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'nin de katılması ile, yüz koruyucu siperliklerin plastik kısımlarının üretimi anlamında büyük bir hız kazanılmıştır. Bu aşamadan sonra üretilen yüz siperliklerinin diğer malzemelerinin tamamlanması ve Trabzon'da dağıtımı aşamasında, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası ve Doğukaradeniz İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği de bu işbirliğine katılmıştır. Sürecin başında 10'lar ile ifade ettiğimiz koruyucu siperlik dağıtım sayımız, yapılan işbirliği ve dayanışma ile 1.000'ler ile ifade edilir seviyeye ulaşmıştır. Şu andaki hedefimiz 8.000 adet koruyucu yüz siperliğini sağlık çalışanlarımıza ulaştırabilmektir.1.000 adet İl Sağlık Müdürlüğümüze, 500 adet Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 300 adet Araklı Devlet Hastanesine olmak üzere toplam 1.800 adet teslim edilmiştir. Hazırlanmakta olan diğer yüz siperlikleri de en kısa sürede İlimiz Sağlık Müdürlüğü koordinesinde bölgemizdeki sağlık çalışanlarımıza ulaştırmaktır’’ dedi

Bizler evlerimizde sağlıklı kalalım diye sağlık çalışanlarımız sürekli işlerinin başında olduğunu ifade eden Ömer Kurnaz, ‘’Bizler de elimizden geldiğince sağlık çalışanlarımızın sağlıklarını koruyabilmelerine destek olma gayretindeyiz. Bu amaca yönelik yapılan işbirliği içerisinde yer alarak katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz’’ diyerek sözlerine son verdi.