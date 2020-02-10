Trabzon yabancılara konut satışında ilk 10’daki yerini korudu

10 Şubat 2020

Osman ŞİŞKO



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılında yabancılara yapılan konut satış sayılarını açıkladı. Türkiye genelinde 2018 yılında yabancılara toplam 39 bin 663 konut satışı yapılırken, bu rakam 2019 yılında 45 bin 483’e yükseldi.



2019 yılında yabancılara yapılan konut satışında İstanbul 20 bin 857 konut ile ilk sırada yer alırken, Antalya’da 8 bin 951, Ankara’da 2 bin 539, Bursa’da 2 bin 213, Yalova’da bin 696, Sakarya’da bin 247, Muğla’da 957, Trabzon’da 935, Samsun’da 885, İzmir’de 812 konutun yabancılara satışı gerçekleştirildi. Trabzon’da 2018 yılında yabancılara bin 344 konut satışı gerçekleştirilmişti.



EN FAZLA KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI



Ülke uyruklarına göre satış rakamlarına göre ise 2019 yılında en fazla konut satışı 7 bin 597 adetle Irak vatandaşlarına yapıldı. Irak’ı 5 bin 423 konut ile İran, 2 bin 893 konut ile Rusya Federasyonu, 2 bin 208 konut ile Suudi Arabistan ve 2 bin 191 konut ile Afganistan, bin 903 konut ile Kuveyt, bin 723 konut ile Almanya, bin 596 konut ile Ürdün, bin 564 konut ile Yemen, bin 353 konut ile İngiltere ve bin 191 konut ile Filistin uyruklular izledi.



2019 YILINDA TÜRKİYE’DE 1 MİLYON 348 BİN 729 KONUT SATIŞI YAPILDI



Türkiye’de genel konut satışları ise 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,9 azalarak 1 milyon 348 bin 729 olarak gerçekleşti. 2019 yılında İstanbul 237 bin 675 adetlik konut satışıyla ilk sırada yer alırken, en az konut satışı ise 185 adetle Ardahan’da gerçekleşti. Türkiye’de 2018 yılında toplam 1 milyon 375 bin 398 konut satışı yapılmıştı.



Trabzon’da 2018 yılında toplam konut satışı 12 bin 827 olurken, bu rakam 2019 yılında 11 bin 398’e geriledi.