Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’nin etüt çalışmaları başladı

19 Mayıs 2020

Osman ŞİŞKO/TRABZON

Trabzon’u geleceğe taşıyacak projelerden Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi inşaatı için ön çalışmalar sürüyor. Arsin ilçesi sahilindeki Sofra Kayaları ile Koru Burnu arasındaki alanda 2.7 milyon metrekare deniz dolgusu yapılarak oluşturulacak Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’nde sondaj etüt çalışmalarına başlandı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, 2013 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettikleri ve hazırlığını yaptıkları projeyle ilgili 23 Ağustos 2019 tarihli ve 1481 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile dolgu yapılacak bölgenin Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi ilan edildiğini vurguladı. Hacısalihoğlu, “Cumhurbaşkanımızın bu kararı ile çalışmalar ivme kazandı. 24 Mayıs 2019’da kurduğumuz Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Yönetici AŞ’nin ilk genel kurulunu da 28 Ağustos 2019’da gerçekleştirdik. Etüt ve proje işleri 17 Eylül 2019 tarihinde ihale edildi” diye konuştu.

Geleceğin sektörleri bölgede yer alacak Projenin en önemli adımlarından biri olan sondaj etüt çalışmalarına 7 Mayıs’ta başlandığını belirten Hacısalihoğlu, “Dolgu yapılacak saha içinde belirlenen 23 noktada sondaj çalışmaları yapılacak. Sondaj çalışmaları sonucunda jeolojik ve jeoteknik etüt raporu oluşturulacak” dedi. Bölgede yer alacak sektörlerle ilgili bilgi veren Hacısalihoğlu, şunları söyledi: “Dünya genelinde yaşanan gelişmeler, teknolojinin gelişmesi, 4. Endüstri devrimi, ulusal stratejiler ile uyum ve ilgili alanlardaki dış ticaret verileri göz önüne alınarak Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nde gıda teknolojisi, biyoteknoloji, nanoteknoloji ve sağlık teknolojisi, savunma sistemleri, güvenlik teknolojisi, uzay ve havacılık, bilişim teknolojisi, telekomünikasyon, elektronik ve otomasyon, otomotiv teknolojileri alanlarında yatırımların yer almasına karar verildi.”

YÖNETİCİ AŞ ÜYELERİ İNCELEME YAPTI

Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Yönetici AŞ Başkanı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Başkan Yardımcısı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Başkan Yardımcısı TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ve Yönetici AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy, Arsin Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir’le birlikte sondaj alanında incelemelerde bulundu, yetkililerden teknik bilgi aldı.