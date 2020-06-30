Trabzon’a yıllık 73 milyon metreküp içme suyu verilecek

30 Haziran 2020

TARBZON-DÜNYA

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Trabzon’un içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak olan içme suyu isale hattı inşaatının devam ettiğini açıkladı. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, içme suyu kaynağı olan Atasu Barajı’nda isale hattıyla ilgili inşaatın tüm hızıyla devam ettiğini dile getirdi. Yıldız, “Trabzon’un içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak olan proje kapsamında, 14 adet yeni depo, 7 adet yeni terfi merkezi imalatının yanı sıra, 15 adet depo ve 3 adet terfi merkezinin de iyileştirmesi yapılacak” diye konuştu.

Bugüne kadar, 91,5 kilometre uzunluğundaki isale hattının 85,5 kilometresinin, 8 adet deponun ve 5 adet yeni terfi merkezinin betonarme imalatının tamamlandığını ifade eden Kaya Yıldız, yüzde 82 fiziki gerçekleşmesi sağlanan hattı, 2021 yılında tamamlayarak, hizmete açmayı hedefl ediklerini kaydetti. Yıldız, “Proje tamamlandığında Trabzon’un merkezine yıllık 73 milyon metreküp içme suyu verilecek” dedi.