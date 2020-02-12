Trabzon’da Konsept İnovasyon Ağı Projesi Eğitimleri başlıyor

12 Şubat 2020

Osman ŞİŞKO

Avrupa Birliği’nce finanse edilen ve TR-AB İş Dünyası Diyaloğu Programı kapsamında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından yürütülen, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası ile Litvanya’nın Kaunas Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odası’nın da ortağı olduğu Konsept İnovasyon Ağı Projesi kapsamında TTSO’da çeşitli eğitim programları düzenlenecek.



Eğitimler için hedef gruplarımız; araştırma ve geliştirme, yenilik ve teknoloji transferi üzerine odaklanan kurum/kuruluşların temsilcileri, yenilik, teknoloji ve yenilikçi girişimcilik ile ilgilenen bireyler ve girişimcilerdir.



Alanında uzman kişiler tarafından TTSO Hizmet Binası’nda verilecek eğitimlerin tarihleri şöyle açıklandı:



Girişimcilik Eğitimi (17-18-19-20 Şubat 2020)

Fikri Mülkiyet Haklarına Giriş Eğitimi (18 Şubat 2020)

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi (22-23-24-25 Şubat 2020)

Yenilikçilik ve Tasarım Eğitimi (27-27 Şubat 2020)