Trabzon’da STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı’na destek

02 Mart 2020

Osman ŞİŞKO

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, tüm Türkiye’deki odalarla eş zamanlı olarak hazırlanan ortak metni Trabzon’daki sivil toplum kuruluşları adına okudu. Hacısalihoğlu, “Şu an 81 ilde Türkiye’nin önde gelen 30’a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu, hep birlikte bu açıklamayı yapıyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib’de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz; karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur.”



“Bayrağımızın altında kenetlendik"



TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Türk Ordusu’nun en güçlü cevabı vereceğine inandığını da vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:



“Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Bahar Kalkanı harekâtıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki biz her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın.”



Trabzon'dan bağlantı yapıldı



TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara’da yapılan ortak açıklamanın ardından Türkiye’deki 7 merkezle canlı bağlantılar gerçekleştirdi. Karadeniz Bölgesi adına bağlantı kurulan Trabzon’da, TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, canlı yayında şu konuşmayı yaptı:

“Türk milleti, bölünmez bütünlüğünü yok saymaya cüret edenlere tarih sahnesinde her zaman karşılığını vermiştir. Bugün de Türkiye’nin sınır ötesinde terör unsurlarını temizlemeye, hudut güvenliğini sağlamaya, göçü ve insanlık dramını engellemeye çalışan Türk askerlerine karşı yapılan hain saldırı asla kabul edilemez. Şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Milli birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha güçlü tutarak, devletimizin ortaya koyduğu Bahar Kalkanı harekâtını destekliyoruz. Şanlı ordumuz, sahada kahramanca mücadelesini sürdürmektedir. Mehmetçiğimizin kanı yerde kalmamıştır ve kalmayacaktır. Sınır güvenliğimizi sağlamak, vatanımızı korumaya çalışmak bizim en doğal hakkımız. Unutulmamalıdır ki; bölgenin huzur ve istikrarı sadece ülkemiz için değil dünya için de huzur ve istikrarın anahtarıdır. Başta NATO’daki müttefiklerimiz, Birleşmiş Milletler ile Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası toplumun haklı ve meşru davasında Türkiye’nin yanında yer alacağını ümit ediyor ve bekliyoruz. Trabzon olarak milli güvenliğimizi, milli menfaatlerimizi ilgilendiren her konuda devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Allah yüce Türk milletini her türlü beladan korusun, devletimize kuvvet versin, ordumuzu daima muzaffer kılsın.”



Açıklamaya katılan STK'lar



TTSO’da gerçekleştirilen açıklamaya başkan, başkan yardımcısı ve temsilcileriyle katılan sivil toplum kuruluşları ise şu şekilde:



“Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası, Of Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Trabzon Barosu, Türk – İş İl Temsilciliği, TİSK Trabzon İl Temsilciliği, Ortahisar Ziraat Odası, Hak – İş Trabzon İl Başkanlığı, Memur – Sen İl Temsilciliği, Kamu – Sen İl Temsilciliği, Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği, Trabzon Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Trabzon Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şubesi, TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu, Trabzon Noterler Odası Başkanlığı, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği, TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu, Trabzon Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı, Trabzon Eczacılar Odası, KASİYAD, TSGİAD, DOKASİFED.



Garnizon Komutanlığı ziyaret edildi



Basın açıklamasının ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri Trabzon Garnizon Komutanlığını ziyaret etti. Trabzon Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ahmet Burak Yürüten ile görüşen sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına konuşan TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, “Öncelikle İdlib’teki hain saldırıda şehadet mertebesine erişen Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına, siz silah arkadaşların ve tüm Türk milletine başsağlığı dileriz. Trabzon ve tüm Türkiye’deki STK’lar olarak ordumuzun yanındayız” ifadesini kullandı. Albay Yürüten ise ziyaret ve destek için tüm katılımcılara teşekkür etti.