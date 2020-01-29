Trabzon'da Tünel Akvaryum simge proje olacak

29 Ocak 2020

Osman ŞİŞKO



Türkiye’de yer altında yapılacak ilk akvaryum projesi, Zağnos ve Tabakhane Vadilerini birbirine bağlayacak şekilde planlandı. Tünel Akvaryum projesi için önerilen 2. güzergah Trabzon Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylandı. Uzunluğu 204 metre, genişliği 16,5 metre, yükseklik ise 8,5 metre olan Akvaryum projesi yaklaşık 8 milyon TL ye mal olması bekleniyor. Proje Tünel açma, mekanik ve işletme kısmı olarak üç aşamada 2021 yılında hayata geçirilmesi planlanıyor.



"DENİZ CANLILARINI TANIMIYORUZ"



Deniz kenti Trabzon'da Akvaryum projesinin olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu belirten Başkan Genç, Tünel Akvaryum'un bu eksikliği gidereceğini belirterek, "Dünyada ve Türkiye'de ilk defa yer altında bir Tünel Akvaryum inşa ediliyor. Hem ülkemiz, hem de bölgemiz için bir ilki gerçekleştireceğiz. Zağnos ve Tabakhane vadileri arasında 16.5 metre genişliğinde ve 204 metre uzunluğunda bir tünel kazdık. Bitirildiğinde tıpkı Sümela Manastırının Trabzon için ifade ettiği anlam gibi, Tünel Akvaryum'da Ortahisar ile özdeşleşen bir proje olacak. Şehrimize gelen turistler ve ziyaretçiler için çok cazip bir projeyi hayata geçiriyoruz. Turizm çeşitliliği oluşturma ve alternatif turizm mekanlarını hayata geçirme açısından büyük bir önem arz ediyor. Diğer yandan da deniz kenti Trabzon'da bir akvaryum projesinin hayata geçirilmesinin de oldukça mühim bir konu olduğunu düşünüyorum. Şimdiye kadar yapılmaması büyük bir eksiklikti. Biz şimdi bu eksikliği gideriyoruz. Vatandaşlarımız, Karadeniz'e özgü deniz canlılarının yanı sıra okyanuslarda yaşayan deniz canlılarını da görme imkanı bulacak. Zira, hep "deniz kentiyiz" diyoruz ama birkaç balık türü dışında hiçbir deniz canlısını yeterince tanımıyoruz... Bu projeyle birlikte deniz canlılarıyla ilgili bir farkındalık da oluşturacağız." diye konuştu.



"KAPLAMA VE YALITIM BİR AYDA BİTECEK"



Üç etaptan oluşan projenin birinci etabı olan tünel açma işinin 2019 yılının ortalarında tamamlandığını kaydeden Başkan Genç, "Bilindiği üzere akvaryum projemizle ilgili tünel açma çalışmalarını 2019 yılının ortalarında tamamladık. Şu anda projemizde tünel yalıtımı ve kaplama betonu ile ilgili çalışmalarımıza başladık. İnşaat çalışmalarında kalıp kurma işlemini tamamladı ve yalıtım çalışmalarına geçti. Yalıtım ve izolasyon işlemi tamamlandıktan sonra kaplama betonuna başlayacak. Yaklaşık bir ay içinde bu çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. Daha sonraki aşamalarda ise, ikinci ve üçüncü etap kapsamında akvaryum kısmının inşaatına başlayacağız ve teknik donanımları da tamamlayarak projemizi faaliyete geçireceğiz." şeklinde konuştu.