Trabzon'da üniversite – sanayi işbirliği

24 Mart 2020

OSMAN ŞİŞKO-TRABZON

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Örem ve KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Oktay Yıldız, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı (TTSO) ziyaret ederek Başkan M. Suat Hacısalihoğlu ile görüştü.

Başkan Hacısalihoğlu, stratejik plan doğrultusunda Trabzon’u orta ve yüksek teknolojik ürünlerin üretildiği bir merkez haline getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ve bu konuda en büyük destekçilerinin de güçlü bir mühendislik altyapısı ve geleneğine sahip KTÜ olmasını istediklerini söyledi. Hacısalihoğlu, “Özellikle Teknokent’teki Eğitim Merkezimiz, inşaatı süren İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi ile Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Trabzon’daki teknoloji odaklı katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi konusunda atılmış adımlarımızdır. Bu yatırımların hepsinde üniversitelerimizle işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz” dedi.

KTÜ rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Örem de TTSO’nun Trabzon’a önemli katkılar yapan projeler yürüttüğünü söyledi. Görüşmede karşılıklı işbirliği olanaklarıyla ilgili değerlendirmeler yapıldı.