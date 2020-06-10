Trabzon’u petrokimya heyecanı sardı

10 Haziran 2020

OSMAN ŞİŞKO-TRABZON

Petrol için sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla Karadeniz’e açılan Fatih sondaj gemisi, kule birleştirme ve diğer hazırlıklar için Trabzon Limanı’na yanaştı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, “Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’de petrol bulması, bölgede ve Trabzon’da petrokimya sanayini geliştirecek ve büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

29 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul’dan uğurlanan Fatih Sondaj Gemisi, 1 Haziran’da Trabzon açıklarına gelerek demir atmıştı. İstanbul Boğazı’ndaki köprülerin altından geçebilmesi için sökülen vinç ve kuleleri de Trabzon’a getirilen Fatih sondaj gemisi, 5 römorkör tarafından Trabzon Limanı’na çekildi. Motor çalıştırmayan geminin limana girerek rıhtıma yanaşması yaklaşık 4 saat sürdü. Fatih Sondaj Gemisi’nin Trabzon Limanı’na girmesi sırasında, limandaki diğer gemiler sirenlerini çalarak gemiyi selamladı.

“Petrol bulunursa petrokimya da gelişecek”

Fatih sondaj gemisinin karşılanması nedeniyle rıhtımda düzenlenen törende konuşan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, “Fatih gemimizin kaptanları, çalışanları, mühendisleri; hepiniz şehrimize hoş geldiniz. Sondaj çalışmaları sonucunda ülkemize büyük katkı sağlayacağına inandığımız petrolün biran önce bulunarak ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılmasını umuyoruz. Bu anlamda yapacağınız çalışmalar ülke adına gerçekten çok önemli. Bu çalışma için Trabzon’un seçilmesinden ayrıca mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Şehrin gerek ulaşım gerekse diğer konularda altyapısının güçlü olduğunu ifade eden Hacısalihoğlu, Karadeniz’de bulunacak petrolün petrokimya olarak şehrin, bölgenin gelişmesine büyük katkı sağlayacağına inandıklarını dile getirdi. Hacısalihoğlu, “Bölgenin sadece ticarete, tarıma bağlı değil sanayi altyapısı olarak da gelişmesine katkı verecektir. Bu vesileyle çalışmalarınızda kolaylıklar, sonuca ulaşma adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Trabzon Limanı'nda kule birleştirme işlemi yapılacak olan 229 metre boyundaki Fatih sondaj gemisi için rıhtımda 165 metre yüksekliğinde bir vinç hazırlandı. Trabzon Limanı’nda kule birleştirme ve vinç takılma işlemleri yapılacak olan geminin 20 Haziran’da limandan ayrılarak sondaj faaliyetlerine başlaması bekleniyor.