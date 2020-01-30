Trafikte 17 milyon TL kazandıran dönüşüm

30 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa’da ulaşım sorununun ortadan kaldırılması amacıyla yol genişletme ve yeni yollar, toplu ulaşımı teşvik, raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu gibi çalışmaları aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, özellikle akıllı kavşak uygulamalarıyla hem trafiğe nefes aldırıyor hem de vatandaşların önemli bir tasarruf yapmasını sağlıyor. Bu kapsamda, Esentepe, Otosansit, Tuna Caddesi FSM Bulvarı, Beşevler, Emek-Besaş, Çalı Hafize Hatun Camii, İnegöl AVM, Orhaneli, Polis Okulu, İnegöl Belediye önü, Gökdere, Mihraplı-Akpınar Caddesi, Gürsu, İnegöl Adliye, İnegöl Bedresu, Yüksek İhtisas, Yıldırım Spor Kompleksi ve Kent Meydanı kavşaklarında ortada bulunan adalar kaldırılırken, dönüş yapacak araçların bekleme alanları genişletilmiş ve böylelikle trafiğin daha seri akması sağlanmıştı.

Gürsu Kavşağı’nda düzenleme öncesi yapılan araç ölçümleri ise projenin sürücülere zaman kazandırdığını, yakıttan tasarruf sağlandığını ve bekleme süresinin azalmasıyla da karbondioksit salınımının önemli ölçüde azaltıldığını rakamlarla ortaya koydu. Düzenleme öncesi kavşağı kullanan araçlar için ortalama kırmızı ışık bekleme süresi 125 saniye iken yeni sistemde ortalama kırmızı ışıkta bekleme süresi 25 saniye olarak ölçüldü. Kavşağı günlük 50 bin aracın kullandığı düşünüldüğünde, araçların günlük olarak 1.389 saat rölantide beklemesi engellendi ve böylelikle günlük 8 bin 125 TL, yıllık yaklaşık 2 milyon 965 bin 625 TL yakıt tasarrufu sağlanmış oldu. Bunun yanında rölantide bekleme süresinin azalmasına paralel olarak araçların haftalık 4 ton daha az CO2 salınımı yapması sağlanmış oldu. Akıllı kavşak uygulaması yapılan 18 kavşak göz önünde bulundurulduğunda ise bir yılda 17 milyon 33 bin TL’lik yakıt tasarrufu sağlanırken, 1168 ton daha az karbondioksit salınımı yapılmış oldu.

Ciddi memnuniyet alıyoruz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın Kestel’den Nilüfer’in en batısına kadar uzanan 30-35 kilometrelik hat üzerinde sağlı sollu toplanan bir şehir olduğunu, hızlı büyümeden kaynaklı olarak da ulaşım ve trafikle alakalı sorunların yaşandığını hatırlattı. Özellikle ilçe giriş noktalarındaki kavşakların da trafik akışına olumsuz etkiler yaptığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Gürsu, Kestel, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer hatta batıda Karacabey ve Mustafakemalpaşa’ya kadar tüm ilçe giriş noktaları ve kavşakları sorguluyoruz. Yaptığımız çalışmalarla kavşaktaki zaman aralıklarını kısaltıyoruz. Böylelikle sadece zaman tasarrufu değil aynı zamanda bir yakıt tasarrufu da sağlamış oluyoruz. Yaptığımız hesaplamalara göre son 1 yıl içinde yaklaşık 17 milyon liralık yakıt tasarrufu sağlanmış oldu. Özellikle raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu çalışmasının da tamamlanmasıyla toplu taşımaya ilginin artacağını böylelikle trafikteki rahatlamanın da daha da hissedilir olacağını hep birlikte göreceğiz. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarla vatandaşlarımızdan ciddi memnuniyet alıyoruz” dedi.