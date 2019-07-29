Trilye’nin zeytini şenlikle tanıtıldı

29 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Mudanya'nın doğal, kültürel ve tarihsel değerlerini tanıtma çalışmalarını sürdüren Mudanya Belediyesi; geleneksel hale getirdiği Tirilye Zeytin Şenliği'ni bu yıl 27-28 Temmuz tarihleri arasında düzenledi. Üretimi artırmak, üreticiyi desteklemek ve Tirilye’nin ünlü zeytinini dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen Tirilye Zeytin Şenliği’nin beşincisi gösteriler, yarışmalar ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yaptı. Şenlik, 27 Temmuz Cumartesi günü Mudanya Bandosu’nun konseriyle başladı, Mudanya Kültür Sanat Derneği’nin Türk Sanat Müziği konseri ile devam etti. Şenlik kapsamında kurulan stantlarda üreticiler zeytinyağı, zeytin, sabun ve kozmetik ürünlerinden oluşan ürünlerin tanıtımını yaptı.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Mudanya’nın tarım değeri yüksek zeytini, üzümü ve inciri desteklenmeli, köylümüzün ürettikleri hak ettiği değere ulaşmalı dedik. Zeytinlerin, incirlerin, üzümlerin, toprakların geleceğe taşınması için çalışıyoruz. Bu sayede zeytinin tanıtılmasıyla birlikte üreticimizin de kazancı artıyor. Gece gündüz çalışıyoruz, güzellikleri de birlikte yaşıyoruz. Zeytinimizin güzelliklerini dünyaya tanıtmak için düzenlediğimiz şenliğimiz, üreticimize can suyu oluyor” diye konuştu.