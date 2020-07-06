TSE Güvenli Üretim Belgesini alan ilk organize sanayi bölgesi, ÇOSB oldu

06 Temmuz 2020

Pandemi sürecinde üretimin durmaması ve çalışanların sağlığı için birçok oyuncu kolları sıvadı. COVID-19 pandemisine karşı Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan denetimleri başarıyla tamamlayan kurum ve kuruluşlara TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi veriliyor. Belge ile sanayicilerin olası pandemi risklerine karşı korunması hedefleniyor. ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, organize sanayi bölgeleri arasında TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni alan kurum olduklarını ifade ederek, “TSE’nin COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu yayınlamasından sonra, aldığımız tedbirlerin tescillenmesi için Türk Standartları Enstitüsü’ne (TSE) başvuru yaptık. TSE uzmanları tarafından yapılan denetim sonrası, Ülkenin en büyüklerinden biri olan ÇOSB Atıksu Arıtma Tesisi, ÇOSB İtfaiye, ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi de dahil olmak üzere Bölge Müdürlüğü’müzün hizmet verdiği lokasyonlar değerlendirilmiş ve ‘TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ almaya hak kazandık” dedi.

ÇOSB’da Güvenli Üretim Belgesini alan ve başvuruda bulunan firmaların bulunduğunu kaydeden Sözdinler, “Diğer firmalarımıza da belgeyi almaları yönünde teşvik ve destek olması için biz de gerekli bilgilendirmelerimizi yapıyoruz” şeklinde konuştu. Pandemi süreciyle birlikte hem iş hem de sosyal hayattaki alışkanlıkların değiştiğine işaret eden Sözdinler, “Bu süreçle birlikte Türkiye’nin ve sanayicinin önemi de bir kez daha ortaya çıktı. Sahip olduğumuz üretim potansiyeli ile kilit aktörlerinden biri olduk. Bu salgın, iş yapma biçimlerini değiştirdi ve dijital teknolojiye dayalı çağdaş bir dönüşümü de hızlandırdı” değerlendirmesinde bulundu.

Belge avantaj sağlayacak

Diğer taraftan COVİD-19 öncesi Çin’den yapılan bazı ürün alımlarının Türkiye’ye kayabileceğine işaret eden Sözdinler, “Tabi ki bu durumda, firmalar için dijital yeterliliğe sahip olmak gibi, COVİD-19 Güvenli Üretim Belgesi’ne sahip olmak da avantaj sağlayacaktır” diye konuştu. TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’nin çalışanların işyerlerinde güvenle çalışmasına ve verimlilik artışlarına katkıda bulunacağını söyleyen Sözdinler, “Ayrıca ileride uluslararası ticarette bu tip belgelendirmelerin daha fazla ön plana çıkacağı; uluslararası alıcıların, muhatap olduğu firmalardan hijyen şartlarını sağlayıp sağlamadığının ispatını talep edeceği bekleniyor” dedi.

ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler

“Davranış normlarının neler olacağı konusundaki projelerin geliştirilmeli”

Çerkezköy OSB’de COVID-19 salgını esnasında üretimde azalmaların yaşandığına dikkat çeken Sözdinler, “Salgındaki etkinin azalmasına bağlı olarak üretim seviyemiz ve enerji tüketimlerimiz de normal seyrine yaklaşıyor” şeklinde konuştu. Yakın dönemde sağlık-hijyen, dijitalleşme, bilgi güvenliği, yemek kültüründeki değişim ve bu alanlarda yeni trendlerlerin ve davranış normlarının neler olacağı konusundaki projelerin geliştirilmesi gerektiğini bildiren Sözdinler, “Pandemi sonrası, küreselleşmenin yeni bir yöne gideceği düşünülerek; ülkemiz açısından sağlık hizmetlerinin, gıda güvenliğinin, tarım politikalarının, su güvenliğinin, savunma hizmetlerinin, eğitim uygulamalarının ve üretimde millileşme anlayışının devlet organizasyonuyla yeniden düzenlenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.